Польша и Латвия ограничили полеты возле восточных границ — что известно о запретах

В течение трех месяцев в Польше будет действовать ограничение на движение авиации вдоль границы с Беларусью и Украиной. Запрет на полеты установили с 10 сентября по 9 декабря 2025 года. В свою очередь, Латвия приняла решение закрыть свое воздушное пространство вдоль восточной границы как минимум до 18 сентября.

Запрет полетов в Польше

Соответствующее решение приняло Министерство инфраструктуры, ссылаясь на соображения государственной безопасности. Согласно данным издания RMF24, об этом официально сообщило Польское агентство авиационной навигации (PAŻP). Специальные правила вступили в силу 10 сентября в 22:00 и будут действовать до 9 декабря 23:59 в пределах зоны EP R129 (территория вдоль границ с Украиной и Беларусью).

Ночью не разрешается движение любого воздушного транспорта, кроме военных самолетов. Круглосуточно запрещается использовать в указанном регионе гражданские беспилотные летательные аппараты. Днем полеты могут осуществлять:

транспортные средства, которые заранее подали план движения, оснащенные транспондером (режимы A, C или S) и поддерживают постоянную связь с диспетчером;

военные самолеты;

аппараты, эксплуатируемые под специальными кодами GARDA или ALPHA SCRAMBLE;

самолеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Согласовав полет с Центром операций воздушного командования, разрешается движение государственной и санитарной авиации, а также аппаратов, оказывающих помощь в случаях угрозы жизни/здоровью людей или животных, "включая стихийные бедствия, катастрофы, экологические угрозы, чрезвычайные ситуации, защиту критической инфраструктуры".

Закрытие воздушного пространства в Латвии

11 сентября стало известно, что Латвия установила ограничения на полеты вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Запрет авиационного движения, как сообщило издание LSM, продлится минимум до 18 сентября. По утверждению министра обороны Андриса Спрудса, затем период закрытия воздушного пространства могут продлить.

Такое решение приняли после оценки Национальных вооруженных сил. А триггером стало нарушение границы Польши российскими беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Глава оборонного ведомства уточнил, что прямой угрозы для Латвии нет, но необходимо применить превентивные меры.

Плюс не стоит забывать о российско-белорусских учениях "Запад", активная фаза которых запланирована на 12-16 сентября. Сейчас военно-воздушные силы Латвии находятся в состоянии повышенной готовности.

