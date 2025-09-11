Видео
Польша и Латвия ограничили полеты возле границ — что известно

Польша и Латвия ограничили полеты возле границ — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:30
Польша и Латвия ограничили полеты возле восточных границ — что известно о запретах
Самолеты в воздухе. Фото: Pexels

В течение трех месяцев в Польше будет действовать ограничение на движение авиации вдоль границы с Беларусью и Украиной. Запрет на полеты установили с 10 сентября по 9 декабря 2025 года. В свою очередь, Латвия приняла решение закрыть свое воздушное пространство вдоль восточной границы как минимум до 18 сентября.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно об ограничении авиадвижения в Польше и Латвии.

Запрет полетов в Польше

Соответствующее решение приняло Министерство инфраструктуры, ссылаясь на соображения государственной безопасности. Согласно данным издания RMF24, об этом официально сообщило Польское агентство авиационной навигации (PAŻP). Специальные правила вступили в силу 10 сентября в 22:00 и будут действовать до 9 декабря 23:59 в пределах зоны EP R129 (территория вдоль границ с Украиной и Беларусью).

Ночью не разрешается движение любого воздушного транспорта, кроме военных самолетов. Круглосуточно запрещается использовать в указанном регионе гражданские беспилотные летательные аппараты. Днем полеты могут осуществлять:

  • транспортные средства, которые заранее подали план движения, оснащенные транспондером (режимы A, C или S) и поддерживают постоянную связь с диспетчером;
  • военные самолеты;
  • аппараты, эксплуатируемые под специальными кодами GARDA или ALPHA SCRAMBLE;
  • самолеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Согласовав полет с Центром операций воздушного командования, разрешается движение государственной и санитарной авиации, а также аппаратов, оказывающих помощь в случаях угрозы жизни/здоровью людей или животных, "включая стихийные бедствия, катастрофы, экологические угрозы, чрезвычайные ситуации, защиту критической инфраструктуры".

Закрытие воздушного пространства в Латвии

11 сентября стало известно, что Латвия установила ограничения на полеты вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Запрет авиационного движения, как сообщило издание LSM, продлится минимум до 18 сентября. По утверждению министра обороны Андриса Спрудса, затем период закрытия воздушного пространства могут продлить.

Такое решение приняли после оценки Национальных вооруженных сил. А триггером стало нарушение границы Польши российскими беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Глава оборонного ведомства уточнил, что прямой угрозы для Латвии нет, но необходимо применить превентивные меры.

Плюс не стоит забывать о российско-белорусских учениях "Запад", активная фаза которых запланирована на 12-16 сентября. Сейчас военно-воздушные силы Латвии находятся в состоянии повышенной готовности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше с января 2025 года минимальная зарплата составляет 4 666 злотых брутто (около 53 180 грн) или 30,50 злотых брутто в час. На руки сотрудники получают меньше, ведь от суммы вычитают взносы и налог на доходы.

Также мы писали, что с 1 октября 2025 года украинцы в Польше могут потерять право пользоваться своими водительскими удостоверениями. За отсутствие польских прав грозит штраф 2 000 злотых. Водителям придется срочно обменивать документы.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
