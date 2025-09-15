Посилення контролю на кордонах ЄС з жовтня — що варто знати українцям

Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

З 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запрацює Система в’їзду та виїзду (Entry/Exit System — EES). Це змінить правила перетину кордону для громадян України.

Про те, як для українців зміняться умови в'їзду до країн Європейського Союзу з жовтня 2025 року, повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Як зміняться умови в'їзду в ЄС для українців

EES — це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі поїздки громадян третіх країн через зовнішні кордони ЄС, зокрема й українців. Як зміняться умови в'їзду до ЄС:

Система стосується короткострокових поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Замість традиційних штампів у паспорті інформація зберігатиметься у цифровому вигляді. EES збиратиме такі дані: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років), інформацію з закордонного паспорта, дати та місця в’їзду/виїзду, а також випадки відмови у перетині кордону.

На практиці пасажири всіх транспортних засобів будуть зобов’язані виходити для біометричної перевірки. Для поїздів процедура може відрізнятися залежно від конкретного пункту пропуску. Відмова надавати біометричні дані може стати підставою для заборони в’їзду.

EES запроваджують, щоб посилити контроль за дотриманням правил перебування в ЄС, ускладнити використання фальшивих документів і підвищити безпеку у Шенгенській зоні. Система охоплює 29 країн ЄС і значно спрощує контроль на кордонах, автоматично збираючи біометричні дані замість проставлення штампів.

Скільки готівки потрібно мати при собі для поїздки за кордон

Перевірка фінансової спроможності людини на кордоні є типовою процедурою, хоча не завжди обов’язкова. Деякі мандрівники проходять контроль швидко, а інші можуть затриматися, щоб підтвердити наявність коштів. У 2025 році рекомендують мати такі мінімальні суми:

Польща: 75 злотих на день (854 грн);

Словаччина: 56 євро на день (2 708 грн);

Угорщина: 1000 форинтів (приблизно 2,5 євро або 120 грн) на день.

Ці суми не включають витрати на зворотний квиток, якщо його немає на момент подорожі. Також можуть знадобитися документи для підтвердження мети поїздки: запрошення від родичів, трудовий договір, студентський квиток, бронь у готелі та інші підтвердження.

Раніше ми писали, що з 10 вересня українські водії зможуть користуватися оновленою системою єЧерга для оформлення виїзду за кордон. Відтепер подання заявки через платформу "Шлях" більше не потрібне.

Також ми розповідали, що правила перетину державного кордону залишаються жорсткими, а їхнє порушення може призвести до штрафів, конфіскації майна або навіть кримінальної відповідальності. Перед виїздом за межі України громадянам радять уважно перевіряти свій багаж, щоб зменшити можливі ризики.