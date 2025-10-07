Перетин кордону ЄС у жовтні — без чого українців можуть не пропустити

Прикордонник в пункті пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

У жовтні 2025 року виїзд за кордон для деяких українців можуть обмежити. Проблеми виникнуть не через відсутність документів, порушення митних вимог або перевезення заборонених товарів, а недостатню суму готівки. Без грошей в гаманці мандрівників можуть не пропустити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про перетин кордону в жовтні.

Мінімальна сума для виїзду

Щоб опинитися в Європейському Союзі, українцям потрібно перетнути кордон однієї з держав-членів ЄС, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини або Румунії. І тільки в пунктах пропуску біля румунського кордону не перевіряють платоспроможність мандрівників.

Якщо українці планують в’їхати в Польщу, Словаччину або Угорщину, то повинні подбати про наявність у гаманці мінімальної суми готівки. Без грошей іноземців не пропустять, бо це означає виникнення потенційних фінансових проблем у чужій країні.

Згідно з інформацією на сайті туристичної компанії 24 Meridian, для мінімізації ризиків рекомендується запастися такими сумами на кордоні з:

Польщею — від 75 злотих на кожен день перебування;

Угорщиною — від 1000 форинтів (близько 2,5 євро) на кожен день;

Словаччиною — від 56 євро на кожен день запланованої поїздки.

Окремо слід відкласти гроші на зворотний квиток, якщо ви подорожуєте автобусом/потягом. Зауважимо, перевірка платоспроможності іноземців — це необов’язкова процедура, але вона може призвести до проблем із перетином кордону.

Скільки грошей треба для в’їзду в Україну

Згідно з законом "Про прикордонний контроль", працівники пунктів пропуску можуть перевіряти іноземців на наявність мінімально допустимої суми готівки. Розмір визначений постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884 та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У жовтні 2025 році ПМ становить 3 028 грн, а мінімальна сума в розрахунку на місяць перебування в Україні дорівнює двадцяти прожитковим мінімумам, тобто 60 560 грн. Якщо подорож іноземця триватиме менше, то потрібно здійснити розрахунок суми за формулою: 60 560 грн поділити на 30 і помножити на планову кількість днів (+5 додаткових).

Нагадаємо, українців можуть суворо покарати на кордоні з ЄС. Наприклад, штрафи чекають за ухилення від декларування готівки і перевезення заборонених речей. Плюс нерідко розвертають на кордоні через відсутність грошей.

Також ми писали, що з 12 жовтня 2025 року українці в’їжджатимуть до Європи за новими правилами. Запрацює система EES, яка замінить паспортні штампи цифровим обліком — біометричними даними мандрівників.