Україна
Можуть не пустити в Польщу — через яку готівку будуть проблеми

Можуть не пустити в Польщу — через яку готівку будуть проблеми

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:05
Оновлено: 18:16
Перетин кордону з Польщею — через яку готівку можуть бути проблеми у 2025 році
Черги в пункті пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи виїзд до Польщі, українцям варто підготувати не лише документи, але й розібратися з готівкою. Бо інколи саме гроші стають причиною зупинення на кордоні та заборони на подальший рух.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому можуть виникнути проблеми на українсько-польському кордоні через готівку.

Читайте також:

Обов’язкове декларування валюти

Вивезення валюти з України повинно супроводжуватися письмовим декларуванням, якщо сума готівки дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. Згідно з інформацією на сайті Державної митної служби, заборонено транспортувати грошові цінності в великих розмірах поза митним контролем.

Українців можуть оштрафувати на 20% від незадекларованої суми, а в разі спроби навмисно перевезти готівку за кордон без документального підтвердження всі гроші конфіскують. Тому слід уважно ознайомитися з правилами вивезення валюти (будь-якої, навіть гривні), аби не натрапити на проблеми.

Нестача готівки для в’їзду

Інша фінансова прикрість підстерігає іноземців, які хочуть в’їхати на територію Польщі з недостатньою сумою готівки. Дійсно, прикордонники можуть перевіряти платоспроможність громадян інших держав, аби переконатися, чи наявних у гаманці коштів вистачить на весь час подорожі.

За даними спеціалізованого порталу Migrant UA, рекомендована мінімальна сума — 300 злотих, якщо тривалість поїздки — до трьох днів включно. Для довших відвідин необхідно мати орієнтовно 75 злотих на кожен день запланованого перебування в Польщі.

Також є окремі вимоги до іноземців, які подорожують без зворотного квитка. В такому випадку, крім основної суми, треба підтвердити наявність додаткових коштів на дорогу додому, а саме:

  • 200 злотих — для громадян сусідніх країн;
  • 500 злотих — для громадян країн Європейського Союзу;
  • 2 500 злотих — для громадян країн поза межами ЄС.

Достатньо на кордоні показати готівку, довідку з банкомату про зняття коштів або банківську виписку. Інакше існує великий ризик не проїхати в Польщу, навіть якщо інші правила перетину не порушені.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, перед поїздкою до Польщі українцям варто перевірити стан черг на кордоні та підготувати всі документи. Йдеться про паспорт громадянина, водійське посвідчення, техпаспорт і "зелену карту".

Також ми писали, що існує багато шляхів набуття польського громадянства. Зокрема, шляхом натуралізації чи відновлення, за походженням, за правом народження або усиновлення, за рішенням президента.

Польща кордон гроші готівка виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
