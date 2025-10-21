Правила въезда в ЕС для украинцев — какие сбои и задержки могут возникнуть на границе из-за новой системы

Автомобили стоят в очереди на границе. Фото: УНИАН

С 12 октября 2025 года в странах Шенгенской зоны заработала новая система контроля границ — EES (Entry/Exit System). Она заменяет старые штампы в паспорте электронной регистрацией для всех, кто не является гражданином ЕС и путешествует в Европу на короткий срок.

О том, как изменились условия въезда в ЕС для украинцев и какие задержки и сбои могут происходить при пересечении границы, рассказали на сайте schengenvisainfo.

Как работает система EES

EES считает, сколько дней человек уже находился в Шенгенской зоне и сколько осталось до завершения разрешенных 90 дней. Данные будут храниться три года, а если срок пребывания был превышен — пять лет. Система автоматически собирает следующие данные:

дату и место въезда и выезда;

фото лица всех путешественников;

биометрическую информацию из паспортов;

отпечатки пальцев для тех, кто путешествует без визы.

EES внедряют постепенно до 10 апреля 2026 года. Это означает, что некоторые границы уже будут работать по новой системе, а на других временно будут оставаться штампы.

Крупные аэропорты уже пользуются EES, а меньшие пункты пропуска переходят на новый формат позже. Поэтому перед поездкой рекомендуется уточнять актуальные правила конкретного пункта пересечения.

Как проходит процесс регистрации

Аэропорты применяют три типа систем:

полностью автоматизированные киоски;

классические кабинки с биометрическими сканерами;

киоски самообслуживания с проверкой офицером.

Во время первой регистрации:

сканируют паспорт;

делают фото лица;

проверяют данные в базах VIS и SIS;

создают цифровой профиль путешественника;

снимают четыре отпечатка пальцев для безвизовых путешественников.

Отпечатки снимают с четырех пальцев одной руки (указательный, средний, безымянный и мизинец). Если не удается — процедуру повторяют с другой руки. Большие пальцы не сканируются.

После первой регистрации последующие поездки проходят быстрее: достаточно лишь просканировать паспорт и подтвердить лицо.

Что делать в случае технических сбоев

Регистрацию должны пройти все, кто не является гражданами ЕС или Шенгенской зоны и планирует краткосрочное пребывание до 90 дней в пределах 180 дней. При первом въезде система делает фото лица и снимает четыре отпечатка пальцев для безвизовых путешественников.

Владельцы виз отпечатки сдавали ранее в базе VIS, дополнительно ничего не нужно. Дети до 12 лет сдают только фото для идентификации.

Если система временно не работает, может использоваться старая система со штампами. Данные могут храниться локально для дальнейшей загрузки, а биометрические проверки проводятся вручную. В течение первых 180 дней штамп в паспорте считается основным доказательством въезда или выезда.

Ранее мы писали, что для беспрепятственного пересечения границы, в частности польской, украинцам нужно соблюдать все правила. Иначе есть риск, что пограничники вас развернут.

Также мы рассказывали, что с 12 октября в Европе заработала новая цифровая система контроля въезда и выезда, которая постепенно заменяет штампы для посетителей Шенгена. Однако некоторые путешественники не подпадают под эти новые требования.