Новые правила въезда в ЕС — кому не нужно сканировать пальцы и паспорт (список)

С 12 октября по всей Европе начала работать новая цифровая система контроля въезда-выезда для тех, кто прибывает в ЕС. Она постепенно заменяет старые штампы в паспортах для посетителей Шенгенской зоны. Однако на некоторых путешественников новые требования распространяться не будут.

О том, кому не нужно будет проходить биометрический контроль при въезде в ЕС, сообщает "Daily Mail".

Теперь владельцы паспортов стран, не входящих в ЕС, и те, кто пересекает границу Шенгенской зоны, должны предоставлять биометрические данные, включая отпечатки пальцев. Пассажиры будут сканировать паспорта в автоматизированных киосках самообслуживания. Система будет регистрировать имя, тип документа, биометрические данные, дату и место въезда и выезда.

На кого не распространяются новые правила

Однако не все путешественники должны придерживаться новых правил. В частности, освобождены:

граждане ЕС, Кипра и Ирландии;

родственники граждан ЕС с картами проживания;

владельцы видов на жительство и долгосрочных виз;

граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и владельцы паспорта Ватикана;

члены экипажей пассажирских и грузовых поездов на международных рейсах;

военнослужащие, путешествующие по делам НАТО или Партнерства ради мира;

родственники граждан, не входящих в ЕС, которые имеют вид на жительство и могут путешествовать по Европе как граждане ЕС;

лица, которые освобождены от пограничных проверок или имеют привилегии, например дипломаты, главы государств, пограничные работники;

лица, которые не обязаны пересекать внешние границы в обычных пунктах пропуска или имеют разрешение на местное пограничное движение;

лица с действительными документами упрощенного железнодорожного транзита, которые путешествуют поездом и не выходят на территории государств-членов ЕС;

те, кто путешествует в Европу в рамках внутрикорпоративного перевода, обучения, стажировки, волонтерской службы, программ обмена учениками, образовательных проектов или работы как au-pairing.

Новая система должна сделать пересечение границы более быстрым и безопасным, а также автоматизировать сбор информации о посетителях ЕС.

