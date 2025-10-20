Видео
Правила въезда в ЕС с октября — кого не коснутся новые требования

Дата публикации 20 октября 2025 10:30
обновлено: 09:42
Новые правила въезда в ЕС — кому не нужно сканировать пальцы и паспорт (список)
Люди идут к границе. Фото: УНИАН

С 12 октября по всей Европе начала работать новая цифровая система контроля въезда-выезда для тех, кто прибывает в ЕС. Она постепенно заменяет старые штампы в паспортах для посетителей Шенгенской зоны. Однако на некоторых путешественников новые требования распространяться не будут.

О том, кому не нужно будет проходить биометрический контроль при въезде в ЕС, сообщает "Daily Mail".

Читайте также:

Как изменились условия въезда в страны ЕС в октябре

Теперь владельцы паспортов стран, не входящих в ЕС, и те, кто пересекает границу Шенгенской зоны, должны предоставлять биометрические данные, включая отпечатки пальцев. Пассажиры будут сканировать паспорта в автоматизированных киосках самообслуживания. Система будет регистрировать имя, тип документа, биометрические данные, дату и место въезда и выезда.

На кого не распространяются новые правила

Однако не все путешественники должны придерживаться новых правил. В частности, освобождены:

  • граждане ЕС, Кипра и Ирландии;
  • родственники граждан ЕС с картами проживания;
  • владельцы видов на жительство и долгосрочных виз;
  • граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и владельцы паспорта Ватикана;
  • члены экипажей пассажирских и грузовых поездов на международных рейсах;
  • военнослужащие, путешествующие по делам НАТО или Партнерства ради мира;
  • родственники граждан, не входящих в ЕС, которые имеют вид на жительство и могут путешествовать по Европе как граждане ЕС;
  • лица, которые освобождены от пограничных проверок или имеют привилегии, например дипломаты, главы государств, пограничные работники;
  • лица, которые не обязаны пересекать внешние границы в обычных пунктах пропуска или имеют разрешение на местное пограничное движение;
  • лица с действительными документами упрощенного железнодорожного транзита, которые путешествуют поездом и не выходят на территории государств-членов ЕС;
  • те, кто путешествует в Европу в рамках внутрикорпоративного перевода, обучения, стажировки, волонтерской службы, программ обмена учениками, образовательных проектов или работы как au-pairing.

Новая система должна сделать пересечение границы более быстрым и безопасным, а также автоматизировать сбор информации о посетителях ЕС.

Ранее мы писали, что чтобы беспрепятственно пересечь границу, в частности польскую, украинцам следует строго соблюдать все правила. Иначе есть риск вернуться обратно.

Также мы рассказывали, что наличные в иностранной или национальной валюте можно вывозить за границу, но необходимо декларировать и подтверждать ее источник. Превышение лимита может повлечь неудобства для украинцев.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
