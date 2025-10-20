Відео
Україна
Новини
Головна Економіка Правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня — кого не торкнуться нові вимоги

Правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня — кого не торкнуться нові вимоги

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:30
Оновлено: 11:27
Нові правила в’їзду до ЄС — кому не потрібно сканувати пальці та паспорт (список)
Люди йдуть до кордону. Фото: УНІАН

З 12 жовтня по всій Європі почала працювати нова цифрова система контролю в’їзду-виїзду для тих, хто прибуває до ЄС. Вона поступово замінює старі штампи в паспортах для відвідувачів Шенгенської зони. Однак на деяких мандрівників нові вимоги поширюватись не будуть.

Про те, кому не потрібно буде проходити біометричний контроль при в'їзді до ЄС, повідомляє "Daily Mail".

Читайте також:

Як змінились умови в'їзду до країн ЄС у жовтні

Тепер власники паспортів країн, що не входять до ЄС, та ті, хто перетинає кордон Шенгенської зони, повинні надавати біометричні дані, включно з відбитками пальців. Пасажири скануватимуть паспорти в автоматизованих кіосках самообслуговування. Система реєструватиме ім’я, тип документа, біометричні дані, дату та місце в’їзду та виїзду.

На кого не поширюються нові правила

Однак не всі мандрівники повинні дотримуватися нових правил. Зокрема, звільнені:

  • громадяни ЄС, Кіпру та Ірландії;
  • родичі громадян ЄС з картами проживання;
  • власники дозволів на проживання та довгострокових віз;
  • громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино та власники паспорта Ватикану;
  • члени екіпажів пасажирських та вантажних поїздів на міжнародних рейсах;
  • військовослужбовці, які подорожують у справах НАТО або Партнерства заради миру;
  • родичі громадян, що не входять до ЄС, які мають дозвіл на проживання та можуть подорожувати по Європі як громадяни ЄС;
  • особи, які звільнені від прикордонних перевірок або мають привілеї, наприклад дипломати, глави держав, прикордонні працівники;
  • особи, які не зобов’язані перетинати зовнішні кордони у звичайних пунктах пропуску або мають дозвіл на місцевий прикордонний рух;
  • особи з дійсними документами спрощеного залізничного транзиту, які подорожують поїздом і не виходять на території держав-членів ЄС;
  • ті, хто подорожує до Європи в рамках внутрішньокорпоративного переведення, навчання, стажування, волонтерської служби, програм обміну учнями, освітніх проєктів або роботи як au-pairing.

Нова система має зробити перетин кордону швидшим і безпечнішим, а також автоматизувати збір інформації про відвідувачів ЄС.

Раніше ми писали, що щоб безперешкодно перетнути кордон, зокрема польський, українцям слід строго дотримуватися всіх правил. Інакше є ризик повернутися назад.

Також ми розповідали, що готівку в іноземній чи національній валюті можна вивозити за кордон, але необхідно декларувати та підтверджувати її джерело. Перевищення ліміту може спричинити незручності для українців.

Європейський союз кордон українці безвізовий режим виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
