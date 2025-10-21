Правила в'їзду до ЄС для українців — які збої та затримки можуть виникнути на кордоні через нову систему

Автомобілі стоять в черзі на кордоні. Фото: УНІАН

З 12 жовтня 2025 року у країнах Шенгенської зони запрацювала нова система контролю кордонів — EES (Entry/Exit System). Вона замінює старі штампи у паспорті електронною реєстрацією для всіх, хто не є громадянином ЄС і подорожує до Європи на короткий термін.

Про те, як змінились умови в'їзду до ЄС для українців та які затримки та збої можуть відбуватись під час перетину кордону, розповіли на сайті schengenvisainfo.

Як працює система EES

EES рахує, скільки днів людина вже перебувала у Шенгенській зоні та скільки залишилося до завершення дозволених 90 днів. Дані зберігатимуться три роки, а якщо термін перебування було перевищено — п’ять років. Система автоматично збирає такі дані:

дату та місце в’їзду та виїзду;

фото обличчя всіх мандрівників;

біометричну інформацію з паспортів;

відбитки пальців для тих, хто подорожує без візи.

EES впроваджують поступово до 10 квітня 2026 року. Це означає, що деякі кордони вже працюватимуть за новою системою, а на інших тимчасово залишатимуться штампи.

Великі аеропорти вже користуються EES, а менші пункти пропуску переходять на новий формат пізніше. Тому перед поїздкою рекомендується уточнювати актуальні правила конкретного пункту перетину.

Як відбувається процес реєстрації

Аеропорти застосовують три типи систем:

повністю автоматизовані кіоски;

класичні кабінки з біометричними сканерами;

кіоски самообслуговування з перевіркою офіцером.

Під час першої реєстрації:

сканують паспорт;

роблять фото обличчя;

перевіряють дані у базах VIS та SIS;

створюють цифровий профіль мандрівника;

знімають чотири відбитки пальців для безвізових мандрівників.

Відбитки знімають з чотирьох пальців однієї руки (вказівний, середній, безіменний та мізинець). Якщо не вдається — процедуру повторюють з іншої руки. Великі пальці не скануються.

Після першої реєстрації наступні поїздки проходять швидше: достатньо лише просканувати паспорт і підтвердити обличчя.

Що робити у разі технічних збоїв

Реєстрацію повинні пройти всі, хто не є громадянами ЄС або Шенгенської зони й планує короткострокове перебування до 90 днів у межах 180 днів. Під час першого в’їзду система робить фото обличчя і знімає чотири відбитки пальців для безвізових мандрівників.

Власники віз відбитки здавали раніше у базі VIS, додатково нічого не потрібно. Діти до 12 років здають лише фото для ідентифікації.

Якщо система тимчасово не працює, може використовуватися стара система зі штампами. Дані можуть зберігатися локально для подальшого завантаження, а біометричні перевірки проводяться вручну. Протягом перших 180 днів штамп у паспорті вважається основним доказом в’їзду чи виїзду.

