Пересечение границы Украины — кого могут пропустить без очереди в ноябре

Паспорт Украины и штамп. Фото: ГПСУ/Facebook

Находясь на границе с Польшей или другой страной Европы, путешественники часто задерживаются во время прохождения паспортного и таможенного контроля. Не все украинцы знают, что представителей некоторых категорий могут пропустить вне очереди.

Об этом говорится в законе "О пограничном контроле".

Кто может пересекать границу без очереди

Приоритетное право на прохождение контроля имеют определенные категории граждан Украины и иностранцев. В частности статья 23 гласит, что пограничной проверке не подлежат "главы государств и члены делегаций, о прибытии которых официально сообщено по дипломатическим каналам".

Приоритет перед другими лицами при осуществлении контроля в пункте пропуска может предоставляться:

гражданам с дипломатическими, официальными или служебными паспортами, выданными иностранными государствами, признанными Украиной;

представителям международных организаций, которые выполняют свои обязанности согласно полномочиям и могут подтвердить это соответствующими документами;

лицам с инвалидностью, которые направляются на лечение (если есть подтверждающие документы);

лицам с инвалидностью 1 группы;

детям с инвалидностью;

лицам, сопровождающим людей с инвалидностью (не более двух), в случае необходимости — близким родственникам первой линии родства;

родителям с младенцами до 1 года (по пешеходной линии).

Что касается приоритетного пропуска автомобилистов, то вне очереди могут проверить водителей легковых транспортных средств, путешествующих самостоятельно. Для беременных женщин подобных привилегий не предусмотрено.

"Если человек заявляет о наличии у него привилегий, иммунитета или льгот, уполномоченное должностное лицо Государственной пограничной службы Украины может требовать от него предъявления документов, подтверждающих соответствующий статус", — говорится в законе.

Платный въезд в ЕС

Ранее мы рассказывали, что в Европейском Союзе запустили новую систему въезда и выезда (Entry/Exit System), которая предусматривает прохождение путешественниками биометрической регистрации. Для пропуска в ЕС необходимо сдать отпечатки пальцев, сделать фото лица и просканировать паспорт.

Это первый этап подготовки к запуску еще одного долгожданного нововведения — Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS). Она должна заработали в конце 2026 года. Для поездки необходимо будет получить разрешение, которое выдадут после заполнения онлайн-заявки и уплаты сбора в размере 20 евро.

Напомним, украинцам в Польше могут аннулировать карту побыту. Распространенными причинами являются изменение обстоятельств, по которым документ был выдан, длительное отсутствие на территории Польши без уважительной причины и др.

Также мы писали, что Швейцария планирует запретить искателям убежища выезжать за границу, даже в пределах Шенгенской зоны. Украинцам со статусом S позволят короткие поездки продолжительностью до 15 дней раз в полгода.