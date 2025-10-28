Видео
Главная Экономика Очереди не для них — у кого приоритет для пересечения границы

Очереди не для них — у кого приоритет для пересечения границы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 18:05
обновлено: 17:56
Пересечение границы Украины — кого могут пропустить без очереди в ноябре
Паспорт Украины и штамп. Фото: ГПСУ/Facebook

Находясь на границе с Польшей или другой страной Европы, путешественники часто задерживаются во время прохождения паспортного и таможенного контроля. Не все украинцы знают, что представителей некоторых категорий могут пропустить вне очереди.

Об этом говорится в законе "О пограничном контроле".

Читайте также:

Кто может пересекать границу без очереди

Приоритетное право на прохождение контроля имеют определенные категории граждан Украины и иностранцев. В частности статья 23 гласит, что пограничной проверке не подлежат "главы государств и члены делегаций, о прибытии которых официально сообщено по дипломатическим каналам".

Приоритет перед другими лицами при осуществлении контроля в пункте пропуска может предоставляться:

  • гражданам с дипломатическими, официальными или служебными паспортами, выданными иностранными государствами, признанными Украиной;
  • представителям международных организаций, которые выполняют свои обязанности согласно полномочиям и могут подтвердить это соответствующими документами;
  • лицам с инвалидностью, которые направляются на лечение (если есть подтверждающие документы);
  • лицам с инвалидностью 1 группы;
  • детям с инвалидностью;
  • лицам, сопровождающим людей с инвалидностью (не более двух), в случае необходимости — близким родственникам первой линии родства;
  • родителям с младенцами до 1 года (по пешеходной линии).

Что касается приоритетного пропуска автомобилистов, то вне очереди могут проверить водителей легковых транспортных средств, путешествующих самостоятельно. Для беременных женщин подобных привилегий не предусмотрено.

"Если человек заявляет о наличии у него привилегий, иммунитета или льгот, уполномоченное должностное лицо Государственной пограничной службы Украины может требовать от него предъявления документов, подтверждающих соответствующий статус", — говорится в законе.

Платный въезд в ЕС

Ранее мы рассказывали, что в Европейском Союзе запустили новую систему въезда и выезда (Entry/Exit System), которая предусматривает прохождение путешественниками биометрической регистрации. Для пропуска в ЕС необходимо сдать отпечатки пальцев, сделать фото лица и просканировать паспорт.

Это первый этап подготовки к запуску еще одного долгожданного нововведения — Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS). Она должна заработали в конце 2026 года. Для поездки необходимо будет получить разрешение, которое выдадут после заполнения онлайн-заявки и уплаты сбора в размере 20 евро.

Напомним, украинцам в Польше могут аннулировать карту побыту. Распространенными причинами являются изменение обстоятельств, по которым документ был выдан, длительное отсутствие на территории Польши без уважительной причины и др.

Также мы писали, что Швейцария планирует запретить искателям убежища выезжать за границу, даже в пределах Шенгенской зоны. Украинцам со статусом S позволят короткие поездки продолжительностью до 15 дней раз в полгода.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
