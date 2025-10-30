Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты по инвалидности — кто останется без денег в ноябре

Выплаты по инвалидности — кто останется без денег в ноябре

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 19:35
обновлено: 10:39
С ноября выплаты по инвалидности могут прекратить — причина и что делать украинцам
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины может временно остановить выплаты по инвалидности, если закончился срок действия медицинского заключения. Поэтому у украинцев, попавших в такую ситуацию, возникает вопрос, можно ли возобновить финансовую поддержку от государства.

О том, могут ли прекратить выплаты людям с инвалидностью и что делать в такой ситуации, объяснили на сайте "На Пенсии".

Реклама
Читайте также:

Почему останавливают выплаты людям с инвалидностью

После завершения срока действия медицинского заключения или акта МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) выплаты, связанные с потерей трудоспособности, могут быть временно прекращены.

Это касается прежде всего регрессных (страховых) компенсаций — денежных выплат за частичную или полную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая или профессионального заболевания.

Пенсионный фонд не имеет права самостоятельно продлевать или отменять инвалидность — он лишь использует выводы МСЭК или ЭКОПФО (экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица). Если инвалидность установлена бессрочно, выплаты по пенсии по инвалидности не останавливаются.

Однако если срок действия заключения о проценте утраты трудоспособности завершился в октябре, с ноября регрессные выплаты приостанавливаются до прохождения нового осмотра.

Что делать во время военного положения

Если переосвидетельствование невозможно пройти из-за боевых действий или опасной ситуации, постановление Кабинета Министров №1338 от 15 ноября 2024 года позволяет перенести повторный осмотр до завершения или отмены военного положения.

В таком случае следует подать в Пенсионный фонд письменное заявление, где нужно объяснить невозможность пройти осмотр и сослаться на пункт 10 этого постановления. Это поможет избежать недоразумений и сохранить право на дальнейшие выплаты.

Как повторно пройти медицинский осмотр

Если вы можете подтвердить процент потери трудоспособности, нужно:

  1. Обратиться к своему семейному врачу.
  2. Получить направление на повторный осмотр.
  3. Подготовить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.
  4. Пройти оценивание через ЭКОПФО.

После обновления медицинского заключения Пенсионный фонд возобновит выплаты в полном объеме.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью имеют право на определенные государственные льготы. В частности, в 2025 году они могут бесплатно пользоваться отдельными видами общественного транспорта.

Также мы рассказывали, что во второй половине 2025 года повышение пенсий для людей с инвалидностью не предусмотрено — в ноябре индексацию проводить не планируют. Размер выплат останется неизменным, если отсутствуют особые основания для их увеличения.

выплаты пенсии инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации