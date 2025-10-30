С ноября выплаты по инвалидности могут прекратить — причина и что делать украинцам

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины может временно остановить выплаты по инвалидности, если закончился срок действия медицинского заключения. Поэтому у украинцев, попавших в такую ситуацию, возникает вопрос, можно ли возобновить финансовую поддержку от государства.

О том, могут ли прекратить выплаты людям с инвалидностью и что делать в такой ситуации, объяснили на сайте "На Пенсии".

Реклама

Читайте также:

Почему останавливают выплаты людям с инвалидностью

После завершения срока действия медицинского заключения или акта МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) выплаты, связанные с потерей трудоспособности, могут быть временно прекращены.

Это касается прежде всего регрессных (страховых) компенсаций — денежных выплат за частичную или полную утрату трудоспособности вследствие несчастного случая или профессионального заболевания.

Пенсионный фонд не имеет права самостоятельно продлевать или отменять инвалидность — он лишь использует выводы МСЭК или ЭКОПФО (экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица). Если инвалидность установлена бессрочно, выплаты по пенсии по инвалидности не останавливаются.

Однако если срок действия заключения о проценте утраты трудоспособности завершился в октябре, с ноября регрессные выплаты приостанавливаются до прохождения нового осмотра.

Что делать во время военного положения

Если переосвидетельствование невозможно пройти из-за боевых действий или опасной ситуации, постановление Кабинета Министров №1338 от 15 ноября 2024 года позволяет перенести повторный осмотр до завершения или отмены военного положения.

В таком случае следует подать в Пенсионный фонд письменное заявление, где нужно объяснить невозможность пройти осмотр и сослаться на пункт 10 этого постановления. Это поможет избежать недоразумений и сохранить право на дальнейшие выплаты.

Как повторно пройти медицинский осмотр

Если вы можете подтвердить процент потери трудоспособности, нужно:

Обратиться к своему семейному врачу. Получить направление на повторный осмотр. Подготовить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья. Пройти оценивание через ЭКОПФО.

После обновления медицинского заключения Пенсионный фонд возобновит выплаты в полном объеме.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью имеют право на определенные государственные льготы. В частности, в 2025 году они могут бесплатно пользоваться отдельными видами общественного транспорта.

Также мы рассказывали, что во второй половине 2025 года повышение пенсий для людей с инвалидностью не предусмотрено — в ноябре индексацию проводить не планируют. Размер выплат останется неизменным, если отсутствуют особые основания для их увеличения.