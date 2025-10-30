З листопада виплати по інвалідності можуть припинити — причина та що робити українцям

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України може тимчасово зупинити виплати по інвалідності, якщо закінчився строк дії медичного висновку. Тож в українців, які потрапили в таку ситуацію, виникає запитання, чи можна поновити фінансову підтримку від держави.

Про те, чи можуть припинити виплати людям з інвалідністю та що робити в такій ситуації, пояснили на сайті "На Пенсії".

Чому зупиняють виплати людям з інвалідністю

Після завершення строку дії медичного висновку або акта МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) виплати, пов’язані з втратою працездатності, можуть бути тимчасово припинені.

Це стосується передусім регресних (страхових) компенсацій — грошових виплат за часткову чи повну втрату працездатності внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.

Пенсійний фонд не має права самостійно продовжувати чи скасовувати інвалідність — він лише використовує висновки МСЕК або ЕКОПФО (експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи). Якщо інвалідність встановлена безстроково, виплати за пенсією з інвалідності не зупиняються.

Проте якщо строк дії висновку щодо відсотка втрати працездатності завершився у жовтні, з листопада регресні виплати призупиняються до проходження нового огляду.

Що робити під час воєнного стану

Якщо переогляд неможливо пройти через бойові дії чи небезпечну ситуацію, постанова Кабінету Міністрів №1338 від 15 листопада 2024 року дозволяє перенести повторний огляд до завершення або скасування воєнного стану.

У такому випадку слід подати до Пенсійного фонду письмову заяву, де потрібно пояснити неможливість пройти огляд і послатися на пункт 10 цієї постанови. Це допоможе уникнути непорозумінь і зберегти право на подальші виплати.

Як повторно пройти медичний огляд

Якщо ви можете підтвердити відсоток втрати працездатності, потрібно:

Звернутися до свого сімейного лікаря. Отримати направлення на повторний огляд. Підготувати медичні документи, що підтверджують стан здоров’я. Пройти оцінювання через ЕКОПФО.

Після оновлення медичного висновку Пенсійний фонд відновить виплати у повному обсязі.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю мають право на певні державні пільги. Зокрема, у 2025 році вони можуть безплатно користуватися окремими видами громадського транспорту.

Також ми розповідали, що у другій половині 2025 року підвищення пенсій для людей з інвалідністю не передбачене — у листопаді індексацію проводити не планують. Розмір виплат залишиться незмінним, якщо відсутні особливі підстави для їх збільшення.