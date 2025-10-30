Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виплати по інвалідності — хто залишиться без грошей у листопаді

Виплати по інвалідності — хто залишиться без грошей у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:35
Оновлено: 10:39
З листопада виплати по інвалідності можуть припинити — причина та що робити українцям
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України може тимчасово зупинити виплати по інвалідності, якщо закінчився строк дії медичного висновку. Тож в українців, які потрапили в таку ситуацію, виникає запитання, чи можна поновити фінансову підтримку від держави.

Про те, чи можуть припинити виплати людям з інвалідністю та що робити в такій ситуації, пояснили на сайті "На Пенсії".

Реклама
Читайте також:

Чому зупиняють виплати людям з інвалідністю

Після завершення строку дії медичного висновку або акта МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) виплати, пов’язані з втратою працездатності, можуть бути тимчасово припинені. 

Це стосується передусім регресних (страхових) компенсацій — грошових виплат за часткову чи повну втрату працездатності внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.

Пенсійний фонд не має права самостійно продовжувати чи скасовувати інвалідність — він лише використовує висновки МСЕК або ЕКОПФО (експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи). Якщо інвалідність встановлена безстроково, виплати за пенсією з інвалідності не зупиняються.

Проте якщо строк дії висновку щодо відсотка втрати працездатності завершився у жовтні, з листопада регресні виплати призупиняються до проходження нового огляду.

Що робити під час воєнного стану

Якщо переогляд неможливо пройти через бойові дії чи небезпечну ситуацію, постанова Кабінету Міністрів №1338 від 15 листопада 2024 року дозволяє перенести повторний огляд до завершення або скасування воєнного стану.

У такому випадку слід подати до Пенсійного фонду письмову заяву, де потрібно пояснити неможливість пройти огляд і послатися на пункт 10 цієї постанови. Це допоможе уникнути непорозумінь і зберегти право на подальші виплати.

Як повторно пройти медичний огляд

Якщо ви можете підтвердити відсоток втрати працездатності, потрібно:

  1. Звернутися до свого сімейного лікаря.
  2. Отримати направлення на повторний огляд.
  3. Підготувати медичні документи, що підтверджують стан здоров’я.
  4. Пройти оцінювання через ЕКОПФО.

Після оновлення медичного висновку Пенсійний фонд відновить виплати у повному обсязі.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю мають право на певні державні пільги. Зокрема, у 2025 році вони можуть безплатно користуватися окремими видами громадського транспорту.

Також ми розповідали, що у другій половині 2025 року підвищення пенсій для людей з інвалідністю не передбачене — у листопаді індексацію проводити не планують. Розмір виплат залишиться незмінним, якщо відсутні особливі підстави для їх збільшення.

виплати пенсії інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації