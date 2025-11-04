Додаткові гроші для пенсіонерів — кому та скільки доплатять у листопаді

Гривні лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року частина українських пенсіонерів може розраховувати на кілька видів грошових надбавок. Сума залежить від статусу отримувача.

Про те, які доплати можуть утримувати українські пенсіонери у листопаді 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Надбавка пенсіонерам, які виховують дітей

Пенсіонери, які самостійно доглядають за неповнолітніми дітьми, мають право на щомісячну доплату у розмірі 150 грн на кожну дитину. Таку виплату можуть отримати:

пенсіонери, що отримують пенсію за віком, інвалідністю або за вислугу років;

особи, які не працюють і не ведуть підприємницьку діяльність.

Доплату надають до моменту, поки дитині не виповниться 18 років. Якщо пенсіонер працевлаштовується або стає ФОПом, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд, і виплата припиняється.

Доплати почесним донорам

Громадяни, яким надали звання "Почесний донор України", мають право на щомісячну надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 грн, тож почесні донори отримуватимуть 292 грн щомісяця додатково до своєї пенсії.

Це право мають ті, хто безоплатно здав кров у кількості, еквівалентній 40 максимально допустимим дозам, або плазму — 60 дозам. Виплата нараховується після надання відповідних документів про звання до Пенсійного фонду.

Кому доплачуватимуть за вік з листопада

У цьому місяці додаткові кошти отримають ті, кому протягом листопада виповнюється 70, 75 або 80 років. Важливо, щоб розмір їхньої пенсії не перевищував 10 340,35 грн. Розмір надбавки залежить від віку:

70–74 роки — до 300 грн на місяць;

75–79 років — до 456 грн на місяць;

80 років і старше — до 570 грн на місяць.

Такі доплати призначаються автоматично тим, хто має відповідний вік і розмір пенсії. Якщо пенсіонер уже отримує подібну допомогу, її продовжать виплачувати без додаткових заяв.

Доплата мешканцям зон радіаційного забруднення

Пенсіонери, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС або проживали в зонах обов’язкового чи добровільного відселення з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, можуть претендувати на щомісячну доплату.

Розмір виплати становить прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який у 2025 році дорівнює 2 361 грн.

Отримати цю надбавку можуть лише ті пенсіонери, які мають відповідні документи про статус постраждалого або підтвердження проживання у зазначених зонах у визначений період.

Підтримка для самотніх пенсіонерів у листопаді

Громадяни похилого віку від 80 років і старше, які живуть самостійно та потребують постійної сторонньої допомоги, можуть розраховувати на щомісячну надбавку у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 944 грн. Щоб отримувати цю виплату, потрібно:

бути віком від 80 років;

отримувати пенсію за віком;

мати медичний висновок про необхідність постійного догляду;

мешкати самостійно (без родичів чи опікунів у домогосподарстві).

Якщо пенсіонер отримує пенсію за інвалідністю, така надбавка не передбачена. Необхідність стороннього догляду підтверджується медичними документами, які слід подати до Пенсійного фонду.

