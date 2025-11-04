Гроші від держави отримає більше українців — кому нарахують до 4500 грн у місяць

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної підтримки громадянам. Тепер скористатися програмою зможе більше родин із низькими доходами, зокрема й ті, які раніше не отримували жодної державної допомоги.

Про те, хто може отримати базову соціальну допомогу та як розраховується сума виплат, розповіли в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Що таке базова соціальна допомога та хто її може отримувати

Базова допомога — це єдина виплата, яка об’єднує п’ять різних видів соціальної підтримки. Її мета — спростити систему та зробити її зручнішою для сімей із невеликим доходом.

Замість кількох окремих виплат родина отримує одну — базову, розраховану для всіх членів сім’ї. Пілот програми стартував ще 1 липня 2025 року, але тоді він охоплював лише обмежене коло отримувачів.

Тепер коло учасників розширили — податися можуть усі, хто відповідає встановленим критеріям. Отримати базову допомогу не можна, якщо:

на банківських рахунках родини або у вигляді облігацій є понад 100 000 грн;

хтось із членів родини за останній рік здійснив велику покупку або придбав майно на понад 100 000 грн;

у власності є друга квартира або будинок, які не підпадають під винятки (наприклад, житло на окупованій території чи спадкове майно);

родина має понад один автомобіль, молодший за 15 років (крім транспортних засобів для осіб з інвалідністю або знищених під час війни);

у родині є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад три місяці (є винятки — наприклад, догляд за людиною з інвалідністю).

Як розраховується сума допомоги

Розмір виплати залежить від базової величини — 4 500 грн. Сума визначається як різниця між цією величиною (помноженою на кількість членів сім’ї) і середнім доходом родини. Розрахунок відбувається так:

100% базової суми — на першого члена сім’ї (заявника);

100% — на кожну дитину до 18 років та осіб з інвалідністю I–II груп;

70% — на кожного наступного дорослого.

Для осіб, які мають право на пенсію або досягли 60 років, але не мають достатнього стажу, виплата залежить від тривалості стажу:

до 10 років — 53% базової суми;

10–20 років — 62% базової суми;

20–30 років — 70% базової суми;

понад 30 років — 88% базової суми.

Як подати заяву на виплати

Подати документи може один член родини, на якого оформлюється допомога. Вона призначається на всю сім’ю, а кожен повнолітній член має підписати заяву. Звернутися можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через застосунок "Дія".

Онлайн-оформлення наразі доступне лише для деяких категорій — отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям або багатодітним родинам. Для цього потрібен біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт) та податковий номер.

Процедура складається з двох етапів: спочатку заповнюється заява про намір отримати допомогу, де вказуються особисті дані заявника та членів сім’ї, а після ознайомлення з розрахованою сумою подається підписана заява про призначення виплати.

Базова допомога призначається на шість місяців і автоматично продовжується на весь строк дії експерименту — до двох років.

