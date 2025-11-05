Три нові програми підтримки українців — які виплати та компенсації готує уряд цієї зими

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні незабаром стартує нова державна програма "Зимова підтримка" 2025. Вона передбачає фінансову допомогу громадянам та соціальні ініціативи для найуразливіших категорій населення.

Про те, на яку підтримку від держави можуть розраховувати українці цієї зими, пояснила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

1000 гривень для кожного українця у 2025 році

Кожен громадянин України, включно з дітьми, отримає разову виплату 1000 гривень. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або зробити внесок на користь Сил оборони. Перелік дозволених витрат ще уточнюється, а детальний порядок отримання оголосять до 15 листопада.

Минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися подібною підтримкою. Найчастіше люди використовували отримані гроші на:

харчування — 4%;

мобільний зв’язок — 22%;

комунальні рахунки — 58%.

Популярними також були витрати на ліки та літературу.

Хто отримає додаткові 6500 гривень цієї зими

Додаткову адресну допомогу у розмірі 6500 гривень отримають:

самотні пенсіонери;

діти-сироти та діти під опікою;

діти з інвалідністю у прийомних сім’ях;

діти та дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю.

Ці кошти можна буде витратити на ліки, теплий одяг або взуття. Виплати надходитимуть на "Дія.Картку" чи спеціальний банківський рахунок.

Кому покриватимуть подорожі Укрзалізницею та як це працюватиме

Ще одна ініціатива — програма "УЗ-3000", яка дозволить українцям подорожувати залізницею безплатно до 3000 км, якщо у поїздах залишаються вільні місця. Щомісяця таких квитків може бути від 200 до 250 тисяч. Мета програми:

заповнити вільні місця у поїздах;

зменшити навантаження під час пікових періодів;

забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.

Програма не потребує додаткових витрат з держбюджету — "Укрзалізниця" впровадить власні механізми компенсації, зокрема гнучке ціноутворення у преміумсегменті.

Уряд наголошує, що ці три ініціативи є частиною державної стратегії підтримки населення у холодний період року. Її мета — забезпечити громадян необхідними ресурсами, підтримати економіку та критичну інфраструктуру в умовах війни.

