Три новые программы поддержки украинцев — какие выплаты и компенсации готовит правительство этой зимой

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине вскоре стартует новая государственная программа "Зимняя поддержка" 2025. Она предусматривает финансовую помощь гражданам и социальные инициативы для наиболее уязвимых категорий населения.

О том, на какую поддержку от государства могут рассчитывать украинцы этой зимой, объяснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

1000 гривен для каждого украинца в 2025 году

Каждый гражданин Украины, включая детей, получит разовую выплату 1000 гривен. Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг или сделать взнос в пользу Сил обороны. Перечень разрешенных расходов еще уточняется, а детальный порядок получения объявят до 15 ноября.

В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались подобной поддержкой. Чаще всего люди использовали полученные деньги на:

питание — 4%;

мобильную связь — 22%;

коммунальные счета — 58%.

Популярными также были расходы на лекарства и литературу.

Кто получит дополнительные 6500 гривен этой зимой

Дополнительную адресную помощь в размере 6 500 гривен получат:

одинокие пенсионеры;

дети-сироты и дети под опекой;

дети с инвалидностью в приемных семьях;

дети и взрослые внутренне перемещенные лица с инвалидностью.

Эти средства можно будет потратить на лекарства, теплую одежду или обувь. Выплаты будут поступать на "Дія.Карту" или специальный банковский счет.

Кому будут покрывать путешествия Укрзализныцей и как это будет работать

Еще одна инициатива — программа "УЗ-3000", которая позволит украинцам путешествовать по железной дороге бесплатно до 3000 км, если в поездах остаются свободные места. Ежемесячно таких билетов может быть от 200 до 250 тысяч. Цель программы:

заполнить свободные места в поездах;

уменьшить нагрузку во время пиковых периодов;

обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Программа не требует дополнительных расходов из госбюджета — "Укрзализныця" внедрит собственные механизмы компенсации, в частности гибкое ценообразование в премиум-сегменте.

Правительство подчеркивает, что эти три инициативы являются частью государственной стратегии поддержки населения в холодный период года. Ее цель — обеспечить граждан необходимыми ресурсами, поддержать экономику и критическую инфраструктуру в условиях войны.

Ранее мы писали, что Укрзализныця готовит новую социальную программу для украинцев. Согласно ей, пассажиры смогут бесплатно путешествовать в пределах страны на расстояние до 3000 километров.

Также мы рассказывали, что в Украине начался очередной этап пилотного проекта базовой социальной поддержки. Теперь программой смогут воспользоваться больше семей с низким уровнем доходов, в том числе и те, кто ранее не получал выплаты от государства.