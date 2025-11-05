Відео
Україна
В яких видах транспорту з пенсіонерів не беруть гроші у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 08:20
Оновлено: 08:21
Безплатні види транспорту для пенсіонерів — де не потрібно платити у листопаді
Жінка показує пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Українці, які офіційно оформили пенсію після досягнення 60-річного віку, можуть користуватися низкою державних пільг. Одна з найпопулярніших — безоплатний проїзд у громадському транспорті. Однак скористатися цією опцією можна не завжди: у деяких випадках пенсіонерам доведеться оплачувати квиток з власного гаманця.

Про те, які види транспорту будуть безплатними для пенсіонерів у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Які види транспорту безплатні для пенсіонерів

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", люди пенсійного віку мають право безплатно користуватися такими видами транспорту:

  • трамваями;
  • тролейбусами;
  • міськими автобусами;
  • приміськими електричками.

Щоб підтвердити право на пільгу, достатньо пред’явити пенсійне посвідчення. Це означає, що більшість пенсіонерів можуть безплатно пересуватися містом, користуючись звичними видами транспорту.

Чи мають пенсіонери пільги на проїзд у маршрутках

Ситуація з маршрутними таксі трохи складніша. Рішення про безоплатний проїзд у маршрутках ухвалюють місцеві органи влади. Саме вони визначають, чи діє пільга для пенсіонерів у конкретній громаді та які умови перевезення встановлено.

Якщо у вашому населеному пункті така пільга передбачена, про це повинно бути зазначено всередині салону маршрутки або оприлюднено на сайті місцевої ради. 

В якому транспорті пільги не діють

Безплатний проїзд не поширюється на таксі, адже воно не належить до громадського транспорту. Також пільга не діє на міжміські автобусні маршрути та поїзди — за такі поїздки доведеться платити.

Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення — це не просто документ, який підтверджує, що людина вийшла на пенсію. Воно також відкриває доступ до різноманітних соціальних пільг, знижок і державних гарантій.

Також ми розповідали, що, попри війну в Україні, пенсіонери стабільно отримують свої виплати та пенсії, а для окремих категорій громадян передбачені додаткові надбавки й доплати. Їхня сума може варіюватися — від кількох сотень до навіть тисяч гривень.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
