Безплатні види транспорту для пенсіонерів — де не потрібно платити у листопаді

В яких видах транспорту з пенсіонерів не беруть гроші у листопаді
Українці, які офіційно оформили пенсію після досягнення 60-річного віку, можуть користуватися низкою державних пільг. Одна з найпопулярніших — безоплатний проїзд у громадському транспорті. Однак скористатися цією опцією можна не завжди: у деяких випадках пенсіонерам доведеться оплачувати квиток з власного гаманця.
Про те, які види транспорту будуть безплатними для пенсіонерів у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які види транспорту безплатні для пенсіонерів
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", люди пенсійного віку мають право безплатно користуватися такими видами транспорту:
- трамваями;
- тролейбусами;
- міськими автобусами;
- приміськими електричками.
Щоб підтвердити право на пільгу, достатньо пред’явити пенсійне посвідчення. Це означає, що більшість пенсіонерів можуть безплатно пересуватися містом, користуючись звичними видами транспорту.
Чи мають пенсіонери пільги на проїзд у маршрутках
Ситуація з маршрутними таксі трохи складніша. Рішення про безоплатний проїзд у маршрутках ухвалюють місцеві органи влади. Саме вони визначають, чи діє пільга для пенсіонерів у конкретній громаді та які умови перевезення встановлено.
Якщо у вашому населеному пункті така пільга передбачена, про це повинно бути зазначено всередині салону маршрутки або оприлюднено на сайті місцевої ради.
В якому транспорті пільги не діють
Безплатний проїзд не поширюється на таксі, адже воно не належить до громадського транспорту. Також пільга не діє на міжміські автобусні маршрути та поїзди — за такі поїздки доведеться платити.
Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення — це не просто документ, який підтверджує, що людина вийшла на пенсію. Воно також відкриває доступ до різноманітних соціальних пільг, знижок і державних гарантій.
Також ми розповідали, що, попри війну в Україні, пенсіонери стабільно отримують свої виплати та пенсії, а для окремих категорій громадян передбачені додаткові надбавки й доплати. Їхня сума може варіюватися — від кількох сотень до навіть тисяч гривень.
Читайте Новини.LIVE!