Бесплатные виды транспорта для пенсионеров — где не нужно платить в ноябре

Женщина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Украинцы, которые официально оформили пенсию после достижения 60-летнего возраста, могут пользоваться рядом государственных льгот. Одна из самых популярных — бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако воспользоваться этой опцией можно не всегда: в некоторых случаях пенсионерам придется оплачивать билет из собственного кошелька.

О том, какие виды транспорта будут бесплатными для пенсионеров в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие виды транспорта бесплатные для пенсионеров

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", люди пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться следующими видами транспорта:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами;

пригородными электричками.

Чтобы подтвердить право на льготу, достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Это означает, что большинство пенсионеров могут бесплатно передвигаться по городу, пользуясь привычными видами транспорта.

Имеют ли пенсионеры льготы на проезд в маршрутках

Ситуация с маршрутными такси немного сложнее. Решение о бесплатном проезде в маршрутках принимают местные органы власти. Именно они определяют, действует ли льгота для пенсионеров в конкретной громаде и какие условия перевозки установлены.

Если в вашем населенном пункте такая льгота предусмотрена, об этом должно быть указано внутри салона маршрутки или обнародовано на сайте местного совета.

В каком транспорте льготы не действуют

Бесплатный проезд не распространяется на такси, ведь оно не относится к общественному транспорту. Также льгота не действует на междугородние автобусные маршруты и поезда — за такие поездки придется платить.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение — это не просто документ, подтверждающий, что человек вышел на пенсию. Оно также открывает доступ к различным социальным льготам, скидкам и государственным гарантиям.

Также мы рассказывали, что, несмотря на войну в Украине, пенсионеры стабильно получают свои выплаты и пенсии, а для отдельных категорий граждан предусмотрены дополнительные надбавки и доплаты. Их сумма может варьироваться — от нескольких сотен до даже тысяч гривен.