Более 5 тыс. грн надбавки к пенсии — кто получит доплату в 2025

Более 5 тыс. грн надбавки к пенсии — кто получит доплату в 2025

Дата публикации 5 ноября 2025 05:45
обновлено: 17:08
Доплаты к пенсиям в 2025 — кто может дополнительно получать более 5 тыс. грн ежемесячно
Пожилой мужчина заполняет документ. Фото: УНИАН

Украинские пенсионеры продолжают получать свои пенсии и социальные выплаты. Для некоторых категорий граждан предусмотрены специальные доплаты и надбавки — их размер может достигать от нескольких сотен до тысяч гривен.

О том, какие доплаты получают украинцы, имеющие особые заслуги перед Украиной, рассказали на сайте Теребовлянской территориальной громады.

Кто может получить доплату в 2025 году

В 2025 году ежемесячную надбавку к пенсии могут получить граждане, которые имеют особые заслуги перед Украиной. Это определено законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", в который в 2023 году внесли изменения. На доплату имеют право:

  1. Космонавты.
  2. Герои Украины.
  3. Олимпийские и паралимпийские чемпионы и призеры.
  4. Лица со званием "народный" или "почетный" (присвоенным после 1991 года).
  5. Матери пятерых и более детей (если мать умерла, надбавку получает отец).

Размер надбавки зависит от категории и составляет от 23% до 40% прожиточного минимума — то есть от около 540 до 940 грн.

Как изменились условия выплаты надбавок за особые заслуги перед Украиной

С прошлого года люди с орденами или медалями советского образца потеряли право оформлять новые доплаты. Если выплату не было назначено ранее, получить ее теперь невозможно.

Зато в перечень льготников добавили борцов за независимость Украины в XX веке — тех, кто подвергся репрессиям и был реабилитирован. Они получают ежемесячную фиксированную надбавку 4 200 грн, которую ежегодно индексируют. В 2025 году сумма составляет 5 055,77 грн.

По обновленным правилам, народные депутаты Украины и депутаты местных советов четырех созывов больше не получают дополнительных пенсионных выплат. Это объясняют тем, что эти лица имеют достаточный уровень социального обеспечения. Также стоит помнить, что существует разница между:

  • пенсиями за особые заслуги перед Украиной;
  • доплатами за заслуги перед Родиной, которые получают ветераны войны.

Во втором случае размер доплаты составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1 652 грн в 2025 году.

Как оформить надбавку и какие документы нужно иметь

Чтобы получить доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать:

  • паспорт и идентификационный код;
  • заявление на установление доплаты;
  • документ, подтверждающий звание или награду.

Надбавка добавляется к основной пенсии и не заменяет ее.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение — это не просто документ, подтверждающий, что человек на пенсии. Оно дает право пользоваться различными социальными льготами, скидками и государственными выплатами.

Также мы рассказывали, что в ноябре 2025 года некоторые украинцы получат дополнительные денежные надбавки. Их размер будет зависеть от категории и статуса пенсионера.

выплаты деньги пенсионеры соцвыплаты надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
