Головна Економіка Понад 5 тис. грн надбавки до пенсії — хто отримає доплату у 2025

Понад 5 тис. грн надбавки до пенсії — хто отримає доплату у 2025

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 05:45
Оновлено: 17:08
Доплати до пенсій у 2025 — хто може додатково отримувати понад 5 тис. грн щомісяця
Чоловік похилого віку заповнює документ. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери продовжують отримувати свої пенсії та соціальні виплати. Для деяких категорій громадян передбачені спеціальні доплати й надбавки — їх розмір може сягати від кількох сотень до тисяч гривень.

Про те, які доплати отримують українці, що мають особливі заслуги перед Україною, розповіли на сайті Теребовлянської територіальної громади.

Читайте також:

Хто може отримати доплату у 2025 році

У 2025 році щомісячну надбавку до пенсії можуть отримати громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною. Це визначено законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", до якого у 2023 році внесли зміни. На доплату мають право:

  1. Космонавти.
  2. Герої України.
  3. Олімпійські та паралімпійські чемпіони й призери.
  4. Особи зі званням "народний" або "почесний" (присвоєним після 1991 року).
  5. Матері п’ятьох і більше дітей (якщо мати померла, надбавку отримує батько).

Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму — тобто від близько 540 до 940 грн.

Як змінились умови виплати надбавок за особливі заслуги перед Україною

З минулого року люди з орденами чи медалями радянського зразка втратили право оформлювати нові доплати. Якщо виплату не було призначено раніше, отримати її тепер неможливо.

Натомість до переліку пільговиків додали борців за незалежність України у XX столітті — тих, хто зазнав репресій і був реабілітований. Вони отримують щомісячну фіксовану надбавку 4 200 грн, яку щороку індексують. У 2025 році сума становить 5 055,77 грн.

За оновленими правилами, народні депутати України та депутати місцевих рад чотирьох скликань більше не отримують додаткових пенсійних виплат. Це пояснюють тим, що ці особи мають достатній рівень соціального забезпечення. Також варто пам'ятати, що існує різниця між:

  • пенсіями за особливі заслуги перед Україною;
  • доплатами за заслуги перед Батьківщиною, які отримують ветерани війни.

У другому випадку розмір доплати становить 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652 грн у 2025 році.

Як оформити надбавку та які документи потрібно мати

Щоб отримати доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати:

  • паспорт і ідентифікаційний код;
  • заяву на встановлення доплати;
  • документ, що підтверджує звання або нагороду.

Надбавка додається до основної пенсії та не замінює її.

Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення — це не просто документ, який підтверджує, що людина на пенсії. Воно дає право користуватися різними соціальними пільгами, знижками та державними виплатами.

Також ми розповідали, що у листопаді 2025 року деякі українці отримають додаткові грошові надбавки. Їхній розмір залежатиме від категорії та статусу пенсіонера.

виплати гроші пенсіонери соцвиплати надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
