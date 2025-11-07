Пільги для людей з великим стажем — яку підтримку гарантує держава у 2025 році

Чоловік тримає пакети з ліками. Фото: УНІАН

Українці, які мають багато трудового стажу, можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. У 2025 році люди, які присвятили десятки років своїй професії, мають право на медичну допомогу, транспортні пільги та підтримку у житловій сфері.

Про те, яку підтримку гарантують українцям, у яких не менше 40 років трудового стажу, повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Хто може отримати статус ветерана праці

Згідно із законом "Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку", статус ветерана праці можуть отримати чоловіки з трудовим стажем не менше 40 років і жінки, які мають від 35 років стажу та вийшли на пенсію. Також до ветеранів праці можуть бути зараховані ті, хто:

працював у шкідливих або важких умовах;

має інвалідність І-II групи та стаж від 15 років;

отримав медаль "Ветеран праці" ще за радянських часів;

має фізичні вади (зокрема карликовість) і стаж від 25–30 років;

є пенсіонером за вислугою років або має пільговий пенсійний статус.

Які медичні гарантії мають ветерани праці у 2025 році

Після виходу на пенсію ветерани праці залишаються прикріпленими до своїх поліклінік. Вони мають право на:

щорічні профілактичні медогляди та диспансеризацію;

переважне обслуговування в лікарнях, аптеках і шпиталях;

безоплатне зубопротезування (крім виробів із дорогоцінних металів);

санаторно-курортне лікування або компенсацію за самостійне оздоровлення;

щорічну відпустку у зручний час та додаткову неоплачувану відпустку до 14 днів.

Соціальні та житлові пільги для ветеранів праці

Ветерани праці мають першочергове право на отримання житла, поліпшення житлових умов або виділення земельних ділянок під забудову, садівництво чи городництво. Також вони можуть розраховувати на:

звільнення від сплати земельного податку;

першочерговий ремонт житла та забезпечення пальним;

пільгові кредити на індивідуальне чи кооперативне будівництво з розстрочкою до десяти років.

Окрім цього, для ветеранів праці передбачено перевагу при вступі до садівничих і гаражних кооперативів та першочергове встановлення домашнього телефону.

Якими видами транспорту можуть безплатно користуватись люди з 40 річним стажем

У 2025 році ветерани праці можуть безплатно користуватися:

міським громадським транспортом (окрім таксі);

сільським і приміським транспортом (автобусним, водним, залізничним) у межах області.

Ці пільги діють, якщо середній дохід сім’ї ветерана не перевищує встановлену межу для податкової соціальної пільги.

Раніше ми писали, що в Україні звання "дитини війни" отримують ті, хто під час завершення Другої світової ще не мав 18 років. Такий статус надає право на державні пільги та соціальні гарантії.

Також ми розповідали, що пенсіонери, які вийшли на відпочинок після 60 років, також мають низку привілеїв від держави. Зокрема, часто їм надається право на безоплатний проїзд у транспорті. Втім, у деяких випадках квиток доводиться оплачувати самостійно.