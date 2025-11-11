Некоторые украинцы будут платить за опеку государству — кто получит лишь 25% от своей пенсии

Пожилая женщина в коридоре пансионата. Фото: УНИАН

Некоторые пожилые люди проживают в государственных учреждениях или заведениях и находятся на полном содержании государства. Для таких граждан выплата пенсии происходит по особым условиям.

О том, какую часть пенсии получают украинцы, которые находятся на полном государственном содержании, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Какой процент пенсии доходит до граждан на полном содержании государством

Если пенсионер живет в таком заведении, где ему обеспечивают жилье, питание и уход, он получает 25% от назначенной пенсии. Выплата в таком размере начинает осуществляться с первого числа месяца, следующего после зачисления лица на полное государственное содержание.

В случаях, когда размер пенсии превышает стоимость проживания в соответствующем заведении, пенсионеру выплачивают разницу между общей суммой пенсии и стоимостью содержания, но при этом сумма выплаты не может быть меньше тех же 25 % от назначенной пенсии.

Отдельно отмечается, что лица, получающие пенсию за особые заслуги перед Украиной (в соответствии со статьей 14 Закона №1767-III от 1 июня 2000 года), даже находясь на полном государственном обеспечении, продолжают получать полную сумму пенсии, без какого-либо уменьшения.

Когда часть пенсии человека перечисляют его родственникам

Если пенсионер, который находится в государственном учреждении, имеет нетрудоспособных родственников на своем иждивении, пенсия распределяется так:

25 % от назначенной суммы выплачивается самому пенсионеру;

до 50 % может перечисляться членам его семьи, которые нуждаются в материальной помощи.

В случае, если пенсионер временно не находится в учреждении — например, во время лечения в больнице или пребывания в отпуске — за этот период ему начисляется полная пенсия, то есть в том размере, который был установлен до зачисления на государственное содержание.

Пенсионный фонд также сообщил, что детям-сиротам, которые находятся на полном государственном обеспечении, пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном объеме. Эти средства перечисляются на личные банковские счета таких детей.

Другие дети, которые также находятся на полном государственном содержании, но не имеют статуса сирот, получают 50 % от назначенной пенсии в связи с потерей кормильца. Эти средства так же перечисляются на их личные счета в банке.

