Социальная пенсия — кому назначается и какой ее размер в 2025 году

В Украине ежегодно повышаются требования к минимальному страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию. Но даже те, кто официально не работал и не имеет стажа, могут рассчитывать на государственную поддержку.

О том, какие выплаты могут получать украинцы пожилого возраста, не имеющие трудового стажа для выхода на пенсию, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Могут ли пожилые люди без стажа получать деньги от государства

В Департаменте социальной политики Черкасского городского совета рассказали, что в Украине лица, у которых менее 15 лет страхового стажа, не имеют права на получение пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту установлены следующие требования к стажу:

в 60 лет — не менее 32 лет стажа;

в 63 года — не менее 22 лет стажа;

в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Те, кто не имеет даже 15 лет страхового стажа, права на трудовую пенсию не имеют. Однако они могут оформить государственную социальную помощь.

Как оформить социальную помощь

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП. При этом нужно иметь следующие документы:

заявление на назначение помощи;

паспорт и идентификационный код;

справка из Пенсионного фонда об имеющемся стаже (если он есть);

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев.

Если заявитель признан недееспособным, прилагается копия решения суда об установлении опеки.

Сколько платят в 2025 году

Размер этой помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан (2 361 гривна) и средним ежемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

При этом сумма выплаты не может превышать 3 028 гривен, что соответствует прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Она пересчитывается каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и доходов семьи.

