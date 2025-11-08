Выплаты от государства по 50-100 грн - Гетманцев объяснил, что не так с соцподдержкой

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине администрируют довольно много выплат от государства, причем немаленькая часть из них существует десятилетия — с 90-х годов. Получателям этих устаревших денежных пособий начисляют мизерные суммы — по 50 или 100 грн.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Устаревшие выплаты от государства

По мнению Гетманцева, украинская система социальных выплат требует немедленного наведения порядка, поскольку сейчас присутствует хаос. Надо как можно скорее сократить количество денежных пособий и увеличить финансирование тех программ, которые являются максимально полезными для граждан.

"Выплаты пересекаются, удваиваются, их начисляют хаотично. Всего 54 выплаты администрируются Министерством социальной политики. Некоторые существуют с середины 90-х, а людям начисляют 50-100 грн. Только администрирование, наверное, стоит столько же, сколько мы тратим на эти доплаты", — отметил спикер.

Он уточнил, что необходимо провести верификацию, дабы выплаты от государства действительно получали те, кто реально нуждается в средствах. Еще в 2020 году был принят закон, позволивший Министерству финансов сводить в одно все реестры. Работа в направлении дальше ведется, однако динамика недостаточна.

Сколько украинцев получают соцвыплаты

По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, всего насчитывается около 15 млн получателей соцпомощи. Однако Даниил Гетманцев не согласился с цифрой, озвученной ранее министром Денисом Улютиным. По расчетам нардепа, всего в Украине примерно 8 млн человек, которым выплачивают деньги от государства.

"Возможно, он посчитал и пенсионеров, но если брать только внутренне перемещенных лиц и субсидии по максимуму, будет 3 с лишним миллиона. Если считать и малообеспеченные семьи, все равно получается плюс-минус 8 млн человек", — отметил Гетманцев.

Пенсионное обеспечение нельзя считать льготой или социальной выплатой, даже если речь идет о солидарной системе. Ведь соцподдержка — это средства, которые базируются на актуальных потребностях граждан, а пенсия — на их взносах и официальной занятости.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине расширили программу базовой социальной помощи. Теперь больше малообеспеченных семей смогут получать единую денежную выплату, заменяющую пять видов господдержки.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине будут выплачивать по 50 000 грн помощи при рождении ребенка — эту сумму будут получать все матери или опекуны, которые обратятся в течение года после родов.