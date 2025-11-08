До 4500 грн на человека — при каких условиях украинцы могут получить деньги в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине стартовал новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной поддержки. Теперь воспользоваться программой сможет значительно больше семей с низким уровнем доходов — даже те, кто ранее не получал никакой государственной помощи.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали, что такое базовая помощь и в каких случаях в выплатах могут отказать.

Что такое базовая социальная помощь

Базовая помощь — это универсальная денежная выплата, которая заменяет сразу пять различных видов государственной поддержки. Ее главная цель — сделать систему помощи проще и удобнее для семей с небольшим доходом.

Вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну — базовую. Ее размер рассчитывают отдельно для каждого члена семьи. Пилотный проект стартовал 1 июля 2025 года, но тогда охватывал лишь небольшое количество домохозяйств. Теперь подать заявку может любой, кто соответствует определенным условиям.

Как рассчитывают сумму выплаты

Базой для вычисления является сумма 4 500 гривен. Выплата определяется как разница между этой суммой (умноженной на количество членов семьи) и средним семейным доходом. Правила расчета следующие:

100% базовой суммы — для первого члена семьи (заявителя);

100% — для каждого ребенка до 18 лет или человека с инвалидностью I-II групп;

70% — для каждого следующего взрослого члена семьи.

Для пенсионеров или людей, которые достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, сумма зависит от количества лет стажа:

до 10 лет — 53% базовой суммы;

10-20 лет — 62% базовой суммы;

20-30 лет — 70% базовой суммы;

более 30 лет — 88% базовой суммы.

Кто не может получить помощь

Базовую помощь не предоставляют семьям, у которых:

на счетах или в облигациях есть более 100 000 грн;

кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал крупную покупку дороже 100 000 грн;

есть вторая квартира или дом (кроме наследственного жилья или недвижимости на оккупированной территории);

в собственности более одного автомобиля младше 15 лет (исключение — транспорт для лиц с инвалидностью или уничтоженный во время войны).

Также выплаты не назначают, если среди членов семьи есть трудоспособные лица, которые более трех месяцев не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости (кроме случаев ухода за людьми с инвалидностью).

