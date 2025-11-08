Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Кому и при каких условиях будут платить до 4500 грн ежемесячно

Кому и при каких условиях будут платить до 4500 грн ежемесячно

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 08:20
обновлено: 07:41
До 4500 грн на человека — при каких условиях украинцы могут получить деньги в 2025 году
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине стартовал новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной поддержки. Теперь воспользоваться программой сможет значительно больше семей с низким уровнем доходов — даже те, кто ранее не получал никакой государственной помощи.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали, что такое базовая помощь и в каких случаях в выплатах могут отказать.

Реклама
Читайте также:

Что такое базовая социальная помощь

Базовая помощь — это универсальная денежная выплата, которая заменяет сразу пять различных видов государственной поддержки. Ее главная цель — сделать систему помощи проще и удобнее для семей с небольшим доходом.

Вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну — базовую. Ее размер рассчитывают отдельно для каждого члена семьи. Пилотный проект стартовал 1 июля 2025 года, но тогда охватывал лишь небольшое количество домохозяйств. Теперь подать заявку может любой, кто соответствует определенным условиям.

Как рассчитывают сумму выплаты

Базой для вычисления является сумма 4 500 гривен. Выплата определяется как разница между этой суммой (умноженной на количество членов семьи) и средним семейным доходом. Правила расчета следующие:

  • 100% базовой суммы — для первого члена семьи (заявителя);
  • 100% — для каждого ребенка до 18 лет или человека с инвалидностью I-II групп;
  • 70% — для каждого следующего взрослого члена семьи.

Для пенсионеров или людей, которые достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, сумма зависит от количества лет стажа:

  • до 10 лет — 53% базовой суммы;
  • 10-20 лет — 62% базовой суммы;
  • 20-30 лет — 70% базовой суммы;
  • более 30 лет — 88% базовой суммы.

Кто не может получить помощь

Базовую помощь не предоставляют семьям, у которых:

  • на счетах или в облигациях есть более 100 000 грн;
  • кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал крупную покупку дороже 100 000 грн;
  • есть вторая квартира или дом (кроме наследственного жилья или недвижимости на оккупированной территории);
  • в собственности более одного автомобиля младше 15 лет (исключение — транспорт для лиц с инвалидностью или уничтоженный во время войны).

Также выплаты не назначают, если среди членов семьи есть трудоспособные лица, которые более трех месяцев не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости (кроме случаев ухода за людьми с инвалидностью).

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по решению правительства все украинцы получат единовременную выплату в 1 000 гривен. Кроме того, некоторым категориям пенсионеров предоставят дополнительную помощь — 6 500 гривен.

Также мы рассказывали, что украинцы ожидают финансовую помощь в рамках программы "Зимняя поддержка 2025". По предварительным оценкам, получить выплаты смогут от 10 до 14 миллионов человек.

выплаты деньги соцвыплаты помощь социальная помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации