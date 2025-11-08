До 4500 грн на человека — при каких условиях украинцы могут получить деньги в 2025 году

Кому и при каких условиях будут платить до 4500 грн ежемесячно
В Украине стартовал новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной поддержки. Теперь воспользоваться программой сможет значительно больше семей с низким уровнем доходов — даже те, кто ранее не получал никакой государственной помощи.
В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали, что такое базовая помощь и в каких случаях в выплатах могут отказать.
Что такое базовая социальная помощь
Базовая помощь — это универсальная денежная выплата, которая заменяет сразу пять различных видов государственной поддержки. Ее главная цель — сделать систему помощи проще и удобнее для семей с небольшим доходом.
Вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну — базовую. Ее размер рассчитывают отдельно для каждого члена семьи. Пилотный проект стартовал 1 июля 2025 года, но тогда охватывал лишь небольшое количество домохозяйств. Теперь подать заявку может любой, кто соответствует определенным условиям.
Как рассчитывают сумму выплаты
Базой для вычисления является сумма 4 500 гривен. Выплата определяется как разница между этой суммой (умноженной на количество членов семьи) и средним семейным доходом. Правила расчета следующие:
- 100% базовой суммы — для первого члена семьи (заявителя);
- 100% — для каждого ребенка до 18 лет или человека с инвалидностью I-II групп;
- 70% — для каждого следующего взрослого члена семьи.
Для пенсионеров или людей, которые достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, сумма зависит от количества лет стажа:
- до 10 лет — 53% базовой суммы;
- 10-20 лет — 62% базовой суммы;
- 20-30 лет — 70% базовой суммы;
- более 30 лет — 88% базовой суммы.
Кто не может получить помощь
Базовую помощь не предоставляют семьям, у которых:
- на счетах или в облигациях есть более 100 000 грн;
- кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал крупную покупку дороже 100 000 грн;
- есть вторая квартира или дом (кроме наследственного жилья или недвижимости на оккупированной территории);
- в собственности более одного автомобиля младше 15 лет (исключение — транспорт для лиц с инвалидностью или уничтоженный во время войны).
Также выплаты не назначают, если среди членов семьи есть трудоспособные лица, которые более трех месяцев не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости (кроме случаев ухода за людьми с инвалидностью).
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по решению правительства все украинцы получат единовременную выплату в 1 000 гривен. Кроме того, некоторым категориям пенсионеров предоставят дополнительную помощь — 6 500 гривен.
Также мы рассказывали, что украинцы ожидают финансовую помощь в рамках программы "Зимняя поддержка 2025". По предварительным оценкам, получить выплаты смогут от 10 до 14 миллионов человек.
