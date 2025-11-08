До 4500 грн на людину — за яких умов українці можуть отримати гроші у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної підтримки. Тепер скористатися програмою зможе значно більше родин із низьким рівнем доходів — навіть ті, хто раніше не отримував жодної державної допомоги.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України розповіли, що таке базова допомога та в яких випадках у виплатах можуть відмовити.

Що таке базова соціальна допомога

Базова допомога — це універсальна грошова виплата, яка замінює одразу п’ять різних видів державної підтримки. Її головна мета — зробити систему допомоги простішою та зручнішою для сімей із невеликим доходом.

Замість кількох окремих виплат родина отримує одну — базову. Її розмір розраховують окремо для кожного члена сім’ї. Пілотний проєкт стартував 1 липня 2025 року, але тоді охоплював лише невелику кількість домогосподарств. Тепер подати заявку може будь-хто, хто відповідає визначеним умовам.

Як розраховують суму виплати

Базою для обчислення є сума 4500 гривень. Виплата визначається як різниця між цією сумою (помноженою на кількість членів родини) та середнім сімейним доходом. Правила розрахунку такі:

100% базової суми — для першого члена сім’ї (заявника);

100% — для кожної дитини до 18 років або людини з інвалідністю I–II груп;

70% — для кожного наступного дорослого члена сім’ї.

Для пенсіонерів або людей, які досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, сума залежить від кількості років стажу:

до 10 років — 53% базової суми;

10–20 років — 62% базової суми;

20–30 років — 70% базової суми;

понад 30 років — 88% базової суми.

Хто не може отримати допомогу

Базову допомогу не надають родинам, у яких:

на рахунках або в облігаціях є понад 100 000 грн;

хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно чи зробив велику покупку дорожчу за 100 000 грн;

є друга квартира або будинок (крім спадкового житла чи нерухомості на окупованій території);

у власності більше одного автомобіля, молодшого за 15 років (виняток — транспорт для осіб з інвалідністю або знищений під час війни).

Також виплати не призначають, якщо серед членів родини є працездатні особи, які понад три місяці не працюють, не навчаються й не перебувають на обліку в центрі зайнятості (крім випадків догляду за людьми з інвалідністю).

