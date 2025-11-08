Виплати від держави по 50-100 грн – Гетманцев пояснив, що не так із соцпідтримкою

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні адмініструють доволі багато виплат від держави, причому немаленька частина з них існує десятиліття — з 90-х років. Отримувачам цих застарілих грошових допомог нараховують мізерні суми — по 50 або 100 грн.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Застарілі виплати від держави

На думку Гетманцева, українська система соціальних виплат потребує негайного наведення порядку, оскільки зараз наявний хаос. Треба якомога швидше скоротити кількість грошових допомог і збільшити фінансування тих програм, які є максимально корисними для громадян.

"Виплати пересікаються, подвоюються, їх нараховують хаотично. Всього 54 виплати адмініструються Міністерством соціальної політики. Деякі існують з середини 90-х, а людям нараховують 50-100 грн. Тільки адміністрування, напевно, коштує стільки ж, скільки ми витрачаємо на ці доплати", — зазначив спікер.

Він уточнив, що необхідно здійснити верифікацію, аби виплати від держави дійсно отримували ті, хто реально потребує коштів. Ще у 2020 році був ухвалений закон, який дозволив Міністерству фінансів зводити в одне всі реєстри. Робота в напрямку далі ведеться, однак динаміка недостатня.

Скільки українців отримують соцвиплати

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, загалом налічується близько 15 млн отримувачів соцдопомоги. Однак Данило Гетманцев не погодився з цифрою, озвученою раніше міністром Денисом Улютіним. За розрахунками нардепа, загалом в Україні приблизно 8 млн осіб, яким виплачують кошти від держави.

"Можливо, він порахував і пенсіонерів, але якщо брати лише внутрішньо переміщених осіб і субсидії по максимуму, буде 3 з лишком мільйони. Якщо рахувати і малозабезпечені сім'ї, все одно виходить плюс-мінус 8 млн отримувачів", — зазначив Гетманцев.

Пенсійне забезпечення не можна вважати пільгою чи соціальною виплатою, навіть якщо йдеться про солідарну систему. Адже соцпідтримка — це кошти, які базуються на актуальних потребах громадян, а пенсія — на їх внесках та офіційній зайнятості.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні розширили програму базової соціальної допомоги. Тепер більше малозабезпечених родин зможуть отримувати єдину грошову виплату, що замінює п’ять видів держпідтримки.

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні виплачуватимуть по 50 000 грн допомоги при народженні дитини — цю суму отримуватимуть усі матері чи опікуни, які звернуться протягом року після пологів.