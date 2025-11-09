Части пенсионеров урежут выплаты — кто будет получать меньше с ноября

Женщина выдает деньги. Фото: УНИАН

В Украине пенсионеры, которые после выхода на пенсию остаются работать, продолжают получать свои выплаты. Однако для таких людей временно не действуют определенные доплаты, которые начисляются только неработающим пенсионерам.

О том, какие доплаты теряют пенсионеры на период трудоустройства, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Какие выплаты не начисляют работающим пенсионерам

Те, кто официально трудоустраивается, должны в течение 10 дней сообщить об этом ПФУ. Если этого не сделать, могут возникнуть финансовые претензии из-за неправильных начислений. Во время работы пенсионеры не получают:

надбавку на содержание нетрудоспособных членов семьи;

перерасчет пенсии в связи с изменением прожиточного минимума.

После увольнения все эти доплаты автоматически возобновляются, а человек снова получает статус неработающего пенсионера.

Лица, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, также считаются работающими, даже если не имеют прибыли. Чтобы вернуть статус неработающего, нужно официально закрыть ФЛП и подать в Пенсионный фонд заявление и документы — трудовую книжку или приказ об увольнении.

Какие преимущества имеют те, кто продолжает работать

По состоянию на 1 октября в Украине насчитывается около 2,8 миллиона работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии составляет примерно 7 069 грн.

Каждый дополнительный год работы после выхода на пенсию добавляет 1% к выплатам — это более 23 гривен в год в 2025 году. Кроме того, через два года после назначения пенсии возможен перерасчет, если человек официально работал не менее 24 месяцев после выхода на заслуженный отдых.

