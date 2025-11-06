Видео
Пенсии пострадавших от ЧАЭС — на какие суммы ожидать в ноябре

Дата публикации 6 ноября 2025 05:45
обновлено: 17:12
Пенсионные выплаты для чернобыльцев — какие суммы ожидать в ноябре 2025
Пожилые люди сидят в креслах. Фото: УНИАН

Украинцы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право оформить пенсию раньше общеустановленного возраста — от 1 до 13 лет до наступления пенсионного возраста. Размер льготы зависит от места жительства или работы, продолжительности стажа и условий труда.

О том, как назначают пенсию чернобыльцам и какие суммы им выплачивают в 2025 году, пишет сайт "На Пенсии".

Читайте также:

От чего зависит пенсионный возраст чернобыльцев

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, могут получить уменьшение пенсионного возраста:

  • за участие в ликвидации последствий аварии;
  • за период проживания или работы в этой зоне;
  • в зависимости от зоны радиоактивного загрязнения, где они жили или работали.

Вместе с тем страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, уменьшается на такой же срок, но не может быть меньше 15 лет.

Для ликвидаторов аварии пенсионный возраст снижается на 5, 8 или 10 лет — в зависимости от того, когда и сколько времени они работали в зоне отчуждения.

Как на пенсионный возраст влияет работа во вредных условиях

Если человек работал в тяжёлых или опасных условиях, пенсионный возраст может уменьшиться ещё больше:

  • по Списку №1 (мужчины — от 10 лет стажа, женщины — от 7 лет 6 месяцев) — на 2 года;
  • по Списку №2 (мужчины — от 12 лет 6 месяцев, женщины — от 10 лет) — на 1 год.

То есть досрочный выход на пенсию может сочетаться как по статусу чернобыльца, так и по вредным условиям труда.

Какую пенсию получают чернобыльцы в 2025 году

Пенсия по возрасту начисляется по общим правилам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" — в зависимости от страхового стажа и средней зарплаты, с которой уплачивались взносы.

Граждане, получившие инвалидность из-за аварии на ЧАЭС, могут получать пенсию:

  • или как компенсацию потери заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • либо из пятикратного размера минимальной зарплаты (по специальной формуле).

Минимальные размеры пенсий по инвалидности с 1 марта 2025 года:

  • І группа — 9 855,71 грн;
  • II группа — 7 884,57 грн;
  • III группа и дети с инвалидностью — 6 077,70 грн.

К основной пенсии добавляется доплата за вред здоровью, сумма которой зависит от категории пострадавшего. В 2025 году суммы следующие:

  1. 1-я категория (ликвидаторы):
  2. І группа — 474,50 грн.
  3. II группа — 379,60 грн.
  4. III группа — 284,70 грн.

Другие лица 1-й категории:

  1. І группа — 341,64 грн.
  2. II группа — 227,76 грн.
  3. III группа — 170,82 грн.

Для второй, третьей и четвертой категорий размер доплат составляет 170,82 грн, 113,88 грн и 56,94 грн соответственно. Детям с инвалидностью и больным лучевой болезнью из-за аварии также начисляется 170,82 грн.

Минимальные пенсии ликвидаторов с марта 2025 года составляют не менее 17 486,60 грн для I группы, 13 989,28 грн — для II группы и 10 491,96 грн — для III группы.

Ранее мы писали, что в 2026 году пенсионная система Украины снова претерпит изменения. Требования к страховому стажу постепенно будут повышаться до 2028 года.

Также мы рассказывали, что государство оказывает финансовую поддержку социально уязвимым группам населения. Поэтому в 2025 году право на пенсию имеют не только граждане пожилого возраста, но и люди с инвалидностью.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
