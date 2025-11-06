Пенсійні виплати для чорнобильців — на які суми очікувати у листопаді 2025

Люди похилого віку сидять у кріслах. Фото: УНІАН

Українці, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, мають право оформити пенсію раніше загальновстановленого віку — від 1 до 13 років до настання пенсійного віку. Розмір пільги залежить від місця проживання чи роботи, тривалості стажу та умов праці.

Про те, як призначають пенсію чорнобильцям та які суми їм виплачують у 2025 році, пише сайт "На Пенсії".

Реклама

Читайте також:

Від чого залежить пенсійний вік чорнобильців

Громадяни, які зазнали впливу радіації, можуть отримати зменшення пенсійного віку:

Реклама

за участь у ліквідації наслідків аварії;

за період проживання чи роботи у цій зоні;

залежно від зони радіоактивного забруднення, де вони мешкали або працювали.

Водночас страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, зменшується на такий самий термін, але не може бути меншим ніж 15 років.

Для ліквідаторів аварії пенсійний вік знижується на 5, 8 або 10 років — залежно від того, коли й скільки часу вони працювали в зоні відчуження.

Реклама

Як на пенсійний вік впливає робота в шкідливих умовах

Якщо людина працювала у важких або небезпечних умовах, пенсійний вік може зменшитися ще більше:

за Списком №1 (чоловіки — від 10 років стажу, жінки — від 7 років 6 місяців) — на 2 роки;

за Списком №2 (чоловіки — від 12 років 6 місяців, жінки — від 10 років) — на 1 рік.

Тобто достроковий вихід на пенсію може поєднуватися як за статусом чорнобильця, так і за шкідливими умовами праці.

Реклама

Яку пенсію отримують чорнобильці у 2025 році

Пенсія за віком нараховується за загальними правилами Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" — залежно від страхового стажу та середньої зарплати, з якої сплачувалися внески.

Громадяни, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС, можуть отримувати пенсію:

Реклама

або як компенсацію втрати заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати (за спеціальною формулою).

Мінімальні розміри пенсій за інвалідністю з 1 березня 2025 року:

І група — 9 855,71 грн;

II група — 7 884,57 грн;

III група та діти з інвалідністю — 6 077,70 грн.

До основної пенсії додається доплата за шкоду здоров’ю, сума якої залежить від категорії постраждалого. У 2025 році суми такі:

Реклама

1-ша категорія (ліквідатори): І група — 474,50 грн. II група — 379,60 грн. III група — 284,70 грн.

Інші особи 1-ї категорії:

І група — 341,64 грн. II група — 227,76 грн. III група — 170,82 грн.

Для другої, третьої та четвертої категорій розмір доплат складає 170,82 грн, 113,88 грн і 56,94 грн відповідно. Дітям з інвалідністю та хворим на променеву хворобу через аварію також нараховується 170,82 грн.

Реклама

Мінімальні пенсії ліквідаторів з березня 2025 року становлять не менше 17 486,60 грн для I групи, 13 989,28 грн — для II групи та 10 491,96 грн — для III групи.

Раніше ми писали, що у 2026 році пенсійна система України знову зазнає змін. Вимоги до страхового стажу поступово підвищуватимуться до 2028 року.

Також ми розповідали, що держава надає фінансову підтримку соціально вразливим групам населення. Тож у 2025 році право на пенсію мають не лише громадяни похилого віку, а й люди з інвалідністю.