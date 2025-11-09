Відео
Головна Економіка Грошей стане менше — чому деякі пенсіонери залишаться без доплат

Грошей стане менше — чому деякі пенсіонери залишаться без доплат

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 05:44
Оновлено: 05:44
Частині пенсіонерів уріжуть виплати — хто отримуватиме менше з листопада
Жінка видає гроші. Фото: УНІАН

В Україні пенсіонери, які після виходу на пенсію залишаються працювати, продовжують отримувати свої виплати. Однак для таких людей тимчасово не діють певні доплати, які нараховуються лише непрацюючим пенсіонерам.

Про те, які доплати втрачають пенсіонери на період працевлаштування, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Які виплати не нараховують працюючим пенсіонерам

Ті, хто офіційно працевлаштовується, повинні протягом 10 днів повідомити про це ПФУ. Якщо цього не зробити, можуть виникнути фінансові претензії через неправильні нарахування. Під час роботи пенсіонери не отримують:

  • надбавку на утримання непрацездатних членів сім’ї;
  • перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму.

Після звільнення всі ці доплати автоматично поновлюються, а людина знову отримує статус непрацюючого пенсіонера.

Особи, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, також вважаються працюючими, навіть якщо не мають прибутку. Щоб повернути статус непрацюючого, потрібно офіційно закрити ФОП і подати до Пенсійного фонду заяву та документи — трудову книжку або наказ про звільнення.

Які переваги мають ті, хто продовжує працювати

Станом на 1 жовтня в Україні налічується близько 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів. Середній розмір їхньої пенсії становить приблизно 7 069 грн.

Кожен додатковий рік роботи після виходу на пенсію додає 1% до виплат — це понад 23 гривні за рік у 2025 році. Крім того, через два роки після призначення пенсії можливий перерахунок, якщо людина офіційно працювала щонайменше 24 місяці після виходу на заслужений відпочинок.

Раніше ми писали, що в Україні діє багато державних виплат, і частина з них існує ще з 90-х років. Проте суми, які зараз отримують за цими старими програмами, зовсім невеликі — всього по 50 чи 100 гривень.

Також ми розповідали, що деякі жінки мають право вийти на пенсію раніше за інших. Після цього вони можуть користуватися певними послугами на пільгових умовах. Але багато пенсіонерок навіть не здогадуються, яку саме допомогу можуть отримати і як її оформити.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
