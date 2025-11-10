Соціальна пенсія — кому призначається та який її розмір у 2025 році

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

В Україні щороку підвищуються вимоги до мінімального страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Але навіть ті, хто офіційно не працював і не має стажу, можуть розраховувати на державну підтримку.

Про те, які виплати можуть отримувати українці похилого віку, які не мають трудового стажу для виходу на пенсію, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можуть люди похилого віку без стажу отримувати гроші від держави

В Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради розповіли, що в Україні особи, у яких менше ніж 15 років страхового стажу, не мають права на отримання пенсії. У 2025 році для виходу на пенсію за віком встановлено такі вимоги до стажу:

у 60 років — щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки — не менше 22 років стажу;

у 65 років — принаймні 15 років стажу.

Ті, хто не має навіть 15 років страхового стажу, права на трудову пенсію не мають. Проте вони можуть оформити державну соціальну допомогу.

Як оформити соціальну допомогу

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання або до ЦНАПу. При цьому потрібно мати такі документи:

заява на призначення допомоги;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка з Пенсійного фонду про наявний стаж (якщо він є);

декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців.

Якщо заявника визнано недієздатним, додається копія рішення суду про встановлення опіки.

Скільки платять у 2025 році

Розмір цієї допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян (2 361 гривня) та середнім щомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців.

Водночас сума виплати не може перевищувати 3 028 гривень, що відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Вона перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та доходів родини.

