Деякі українці платитимуть за опіку державі — хто отримає лише 25% від своєї пенсії

Деякі люди похилого віку проживають у державних установах або закладах і перебувають на повному утриманні держави. Для таких громадян виплата пенсії відбувається за особливими умовами.

Про те, яку частину пенсії отримують українці, які перебувають на повному державному утриманні, пояснили в Пенсійному фонді України.

Який відсоток пенсії доходить до громадян на повному утриманні державою

Якщо пенсіонер мешкає у такому закладі, де йому забезпечують житло, харчування та догляд, він отримує 25 % від призначеної пенсії. Виплата у такому розмірі починає здійснюватися з першого числа місяця, що настає після зарахування особи на повне державне утримання.

У випадках, коли розмір пенсії перевищує вартість проживання у відповідному закладі, пенсіонеру виплачують різницю між загальною сумою пенсії та вартістю утримання, але при цьому сума виплати не може бути меншою за ті самі 25 % від призначеної пенсії.

Окремо зазначається, що особи, які отримують пенсію за особливі заслуги перед Україною (відповідно до статті 14 Закону №1767-ІІІ від 1 червня 2000 року), навіть перебуваючи на повному державному забезпеченні, продовжують отримувати повну суму пенсії, без будь-якого зменшення.

Коли частину пенсії людини перераховують її родичам

Якщо пенсіонер, який перебуває у державному закладі, має непрацездатних родичів на своєму утриманні, пенсія розподіляється так:

25 % від призначеної суми виплачується самому пенсіонерові;

до 50 % може перераховуватися членам його сім’ї, які потребують матеріальної допомоги.

У разі, якщо пенсіонер тимчасово не перебуває у закладі — наприклад, під час лікування у лікарні або перебування у відпустці — за цей період йому нараховується повна пенсія, тобто у тому розмірі, який був встановлений до зарахування на державне утримання.

Пенсійний фонд також повідомив, що дітям-сиротам, які знаходяться на повному державному забезпеченні, пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному обсязі. Ці кошти перераховуються на особисті банківські рахунки таких дітей.

Інші діти, які також перебувають на повному державному утриманні, але не мають статусу сиріт, отримують 50 % від призначеної пенсії через втрату годувальника. Ці кошти так само перераховуються на їхні особисті рахунки у банку.

