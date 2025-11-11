Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деяким українцям дійде лише чверть пенсії — в чому причина

Деяким українцям дійде лише чверть пенсії — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 05:45
Оновлено: 17:51
Деякі українці платитимуть за опіку державі — хто отримає лише 25% від своєї пенсії
Жінка похилого віку у коридорі пансіонату. Фото: УНІАН

Деякі люди похилого віку проживають у державних установах або закладах і перебувають на повному утриманні держави. Для таких громадян виплата пенсії відбувається за особливими умовами.

Про те, яку частину пенсії отримують українці, які перебувають на повному державному утриманні, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Який відсоток пенсії доходить до громадян на повному утриманні державою

Якщо пенсіонер мешкає у такому закладі, де йому забезпечують житло, харчування та догляд, він отримує 25 % від призначеної пенсії. Виплата у такому розмірі починає здійснюватися з першого числа місяця, що настає після зарахування особи на повне державне утримання.

У випадках, коли розмір пенсії перевищує вартість проживання у відповідному закладі, пенсіонеру виплачують різницю між загальною сумою пенсії та вартістю утримання, але при цьому сума виплати не може бути меншою за ті самі 25 % від призначеної пенсії.

Окремо зазначається, що особи, які отримують пенсію за особливі заслуги перед Україною (відповідно до статті 14 Закону №1767-ІІІ від 1 червня 2000 року), навіть перебуваючи на повному державному забезпеченні, продовжують отримувати повну суму пенсії, без будь-якого зменшення.

Коли частину пенсії людини перераховують її родичам

Якщо пенсіонер, який перебуває у державному закладі, має непрацездатних родичів на своєму утриманні, пенсія розподіляється так: 

  • 25 % від призначеної суми виплачується самому пенсіонерові;
  • до 50 % може перераховуватися членам його сім’ї, які потребують матеріальної допомоги.

У разі, якщо пенсіонер тимчасово не перебуває у закладі — наприклад, під час лікування у лікарні або перебування у відпустці — за цей період йому нараховується повна пенсія, тобто у тому розмірі, який був встановлений до зарахування на державне утримання.

Пенсійний фонд також повідомив, що дітям-сиротам, які знаходяться на повному державному забезпеченні, пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному обсязі. Ці кошти перераховуються на особисті банківські рахунки таких дітей.

Інші діти, які також перебувають на повному державному утриманні, але не мають статусу сиріт, отримують 50 % від призначеної пенсії через втрату годувальника. Ці кошти так само перераховуються на їхні особисті рахунки у банку.

Раніше ми писали, що в Україні щороку зростають вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію. Проте навіть громадяни, які офіційно не працювали, можуть отримати державну допомогу.

Також ми розповідали, що особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на достроковий вихід на пенсію — від 1 до 13 років раніше.Кількість пільгових років визначається місцем проживання чи роботи, трудовим стажем і умовами праці.

виплати пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації