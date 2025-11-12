ПФУ припиняє виплату пенсій — що робити українцям

Чоловік похилого віку у відділенні ПФУ.Фото: УНІАН

В Україні діють чіткі правила, за якими Пенсійний фонд може тимчасово призупинити виплату пенсій. Такі рішення ухвалюються лише у випадках, передбачених законом, і тривають до з’ясування обставин.

Про те, чому Пенсійний фонд може припинити нарахування пенсії та як поновити виплати, зазначається у 49 статті закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Чому можуть припинити виплачувати пенсію

За законом №1058, Пенсійний фонд має право тимчасово припиняти виплати у таких випадках:

Надання неправдивих даних під час оформлення документів або виявлення розбіжностей у довідках і свідоцтвах. Проживання за кордоном без дотримання вимог українського законодавства щодо підтвердження статусу пенсіонера. Смерть пенсіонера або офіційне визнання його зниклим безвісти. Якщо людину потім знаходять живою — виплати поновлюються. Непроходження щорічної ідентифікації: для деяких категорій пенсіонерів це обов’язкова процедура. Якщо її пропустити, виплати блокуються до підтвердження особи. Неактивність рахунку: якщо пенсіонер не користується коштами понад шість місяців — не знімає їх і не розраховується карткою — система автоматично зупиняє перекази.

Чому припиняють виплату пенсії для українців за кордоном

Українці, які після початку війни виїхали за кордон, можуть продовжувати отримувати пенсію, але лише за певних умов. Для цього необхідно:

мати рахунок у банку України;

щороку проходити ідентифікацію;

підтверджувати, що людина не отримує виплат від окупаційних адміністрацій РФ.

Якщо ці вимоги не виконуються, Пенсійний фонд може тимчасово зупинити перерахування коштів.

Коли працюючому пенсіонеру можуть призупинити виплати

Працювати й отримувати пенсію одночасно дозволено. Але є виняток: якщо людина отримує пенсію за вислугу років і знову влаштовується на посаду, що дає право на ту саму пенсію, виплати припиняються. В інших випадках робота не впливає на пенсію, але про працевлаштування слід повідомити Пенсійний фонд.

Як поновити виплати

Щоб відновити пенсію, потрібно усунути причину, через яку її було зупинено. Для цього варто звернутися до відділення Пенсійного фонду, уточнити обставини та подати необхідні документи — наприклад, пройти ідентифікацію чи виправити помилки у довідках.

Раніше ми писали, що в Україні щороку зростають вимоги до мінімального страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію. Проте навіть ті, хто не мав офіційного місця роботи й не накопичив стажу, все одно можуть отримати допомогу від держави.

Також ми розповідали, що деякі люди старшого віку мешкають у державних будинках чи соціальних закладах і перебувають на повному забезпеченні держави. Для них пенсійні виплати здійснюються за спеціальними правилами.