Более 900 грн доплаты к пенсии для украинок — кто получит дополнительные деньги в декабре

В Украине женщины, которые родили пятерых и более детей и воспитали их как минимум до шести лет, могут рассчитывать на досрочную пенсию и надбавку к выплатам. Сумма доплаты зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

О том, сколько доплачивают к пенсии некоторым украинкам в 2025 году, рассказали на сайте Пенсионного фонда Украины.

Кто может рассчитывать на доплату в 2025 году

Мать пятерых и более детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет, если имеет не менее 15 лет страхового стажа. Отец также может воспользоваться этой льготой, если именно он воспитывал детей. В этом случае пенсия назначается в 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж. Если это было до 1 января 2004 года, достаточно предоставить свидетельство о рождении. После этой даты стаж засчитывается, только если лицо получало государственную помощь по уходу за ребенком. С 1 января 2005 года информация о таком периоде вносится в реестр застрахованных лиц автоматически.

Какой размер надбавки в 2025 году

Многодетным матерям предусмотрена специальная доплата к пенсии. Она составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в зависимости от количества детей. Сегодня это от 826,35 грн до 944,40 грн.

Чтобы получить льготную пенсию или доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать:

заявление;

паспорт и ИНН;

документы о стаже;

свидетельства о рождении детей.

Доплата предоставляется согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". В случае смерти матери или лишения ее родительских прав право на доплату может перейти к отцу, если именно он воспитал детей до установленного возраста.

