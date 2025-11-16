Відео
Надбавки до пенсії для українок — кому доплачують понад 900 грн

Надбавки до пенсії для українок — кому доплачують понад 900 грн

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 06:35
Оновлено: 06:12
Понад 900 грн доплати до пенсії для українок — хто отримає додаткові гроші у грудні
Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

В Україні жінки, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх щонайменше до шести років, можуть розраховувати на дострокову пенсію та надбавку до виплат. Сума доплати залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Про те, скільки доплачують до пенсії деяким українкам у 2025 році, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.

Читайте також:

Хто може розраховувати на доплату у 2025 році

Мати п’ятьох і більше дітей має право вийти на пенсію у 50 років, якщо має щонайменше 15 років страхового стажу. Батько також може скористатися цією пільгою, якщо саме він виховував дітей. У цьому разі пенсія призначається у 55 років за наявності не менше 20 років стажу.

Період догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу. Якщо це було до 1 січня 2004 року, достатньо надати свідоцтво про народження. Після цієї дати стаж зараховується, лише якщо особа отримувала державну допомогу по догляду за дитиною. З 1 січня 2005 року інформація про такий період вноситься до реєстру застрахованих осіб автоматично.

Який розмір надбавки у 2025 році

Багатодітним матерям передбачена спеціальна доплата до пенсії. Вона становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, залежно від кількості дітей. Сьогодні це від 826,35 грн до 944,40 грн

Щоб отримати пільгову пенсію чи доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати: 

  • заяву;
  • паспорт та ІПН;
  • документи про стаж;
  • свідоцтва про народження дітей.

Доплата надається згідно із Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". У разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав право на доплату може перейти до батька, якщо саме він виховав дітей до встановленого віку.

Раніше ми писали, що Київстар пропонує кілька недорогих тарифів, серед яких є спеціальні варіанти для пенсіонерів. Вони діють 4 тижні та включають необхідний набір послуг.

Також ми розповідали, що розмір пенсії в Україні залежить від трудового стажу, отриманих зарплат і середнього доходу по країні. Також передбачені мінімальні та максимальні суми виплат, прив’язані до прожиткового мінімуму.

  

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
