Мінімальні та максимальні пенсії в Україні — якими будуть суми з 1 грудня

Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

Розмір пенсій в Україні залежить від страхового стажу, рівня доходу та середньої зарплати по країні. Держава також встановлює мінімальні та максимальні гарантії для людей похилого віку, які прив’язані до прожиткового мінімуму.

Про те, на які мінімальні та максимальні виплати можуть розраховувати пенсіонери у грудні 2025 року, повідомляє Пенсійний фонд України.

Реклама

Читайте також:

Що буде з мінімальними пенсіями в Україні у грудні

У грудні 2025 року пенсії непрацюючих пенсіонерів залишаться на нинішньому рівні:

3 613 грн — для пенсіонерів 70–79 років із повним стажем;

3 323 грн — для людей до 70 років або з інвалідністю I групи;

3 758 грн — для осіб старше 80 років зі стажем 25/20 років відповідно;

3 758 грн — для громадян віком від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 — для жінок);

3 038 грн — для інших категорій непрацюючих пенсіонерів.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна сума становить 2 361 грн, що у 2025 році відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто в Україні отримує максимальні виплати та коли можуть підвищити розмір пенсій

У 2025 році верхній поріг пенсій становить 23 610 грн, або десять прожиткових мінімумів. Такі виплати отримують держслужбовці, науковці, депутати та посадові особи місцевого самоврядування із повним стажем.

Довічні пенсії суддів не мають обмежень і можуть перевищувати 100 000 грн на місяць. Також вищі пенсії передбачені для військових та поліцейських, якщо їхні виплати розраховуються за спеціальними формулами.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено збільшення мінімальної пенсії до 2 595 грн, а максимальної — до 25 950 грн. Це підвищення можливе після перегляду прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що в Україні існують конкретні правила, за якими Пенсійний фонд може тимчасово зупинити виплату пенсії. Таке рішення приймається лише у випадках, передбачених законом, і діє до того моменту, поки не з’ясують усі обставини.

Також ми розповідали, що деякі громадяни можуть отримувати більші пенсії, але це залежить від того, скільки років вони працювали та сплачували внески. Якщо стаж перевищує мінімальний, пенсіонеру нараховують додаткові виплати за кожен рік понад норму.