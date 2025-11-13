Скільки років потрібно працювати понад норму, щоб пенсія збільшилась на 500 грн

Людина тримає 500 гривень. Фото: УНІАН

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на збільшені пенсійні виплати, але все залежить від тривалості страхового стажу. Якщо він перевищує мінімальний, встановлений українським законодавством, людина отримує надбавку. Причому доплата нараховується за кожен рік понад норму.

Про те, скільки потрібно працювати понад норму, щоб розмір пенсії збільшився на 500 гривень, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки стажу достатньо для виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, у 63 роки – мінімум 22 роки, а у 65 років – щонайменше 15 років.

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що до 2028 року вимоги до стажу поступово зростатимуть на один рік щороку:

У 2026 році для пенсії у 60 років знадобиться 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, а для 65 років нічого не змінюється. У 2027 році для 60-річних потрібно мати 34 роки стажу, для 63-річних — 24 роки, а для 65-річних вимоги залишаються незмінними. У 2028 році мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років складе 35 років, для 63 років — 25 років, а для 65 років, як і раніше, — 15 років.

Скільки потрібно мати додаткового стажу, щоб пенсія стала більшою на 500 грн

Для пенсій, призначених після 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

За кожен рік понад норму нараховується надбавка у розмірі 1% від пенсії, але вона не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, тому 1% від нього — 23,61 грн.

Виходить, що за 10 років понаднормового стажу пенсія зросте на 236 грн на місяць, а щоб підвищити суму виплат на 500 гривень, людині потрібно працювати майже 22 зайвих роки.

Раніше ми писали, що в Україні щороку збільшують мінімальний страховий стаж, потрібний для отримання пенсії. Проте навіть ті, хто ніколи не працював офіційно і не має стажу, можуть розраховувати на допомогу від держави.

Також ми розповідали, що в Україні є правила, які дозволяють Пенсійному фонду тимчасово припиняти виплати пенсій. Це відбувається лише у випадках, передбачених законом, і триває до з’ясування всіх обставин.