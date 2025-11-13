Сколько лет нужно работать сверх нормы, чтобы пенсия увеличилась на 500 грн

Человек держит 500 гривен. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты, но все зависит от продолжительности страхового стажа. Если он превышает минимальный, установленный украинским законодательством, человек получает прибавку. Причем доплата начисляется за каждый год сверх нормы.

О том, сколько нужно работать сверх нормы, чтобы размер пенсии увеличился на 500 гривен, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько стажа достаточно для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года — минимум 22 года, а в 65 лет — не менее 15 лет.

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что до 2028 года требования к стажу постепенно будут расти на один год ежегодно:

В 2026 году для пенсии в 60 лет понадобится 33 года стажа, в 63 года — 23 года, а для 65 лет ничего не меняется. В 2027 году для 60-летних нужно иметь 34 года стажа, для 63-летних — 24 года, а для 65-летних требования остаются неизменными. В 2028 году минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 35 лет, для 63 лет — 25 лет, а для 65 лет, как и раньше, — 15 лет.

Сколько нужно иметь дополнительного стажа, чтобы пенсия стала больше на 500 грн

Для пенсий, назначенных после 2011 года, сверхурочным считается стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

За каждый год сверх нормы начисляется надбавка в размере 1% от пенсии, но она не может превышать 1% прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, поэтому 1% от него — 23,61 грн.

Получается, что за 10 лет сверхурочного стажа пенсия вырастет на 236 грн в месяц, а чтобы повысить сумму выплат на 500 гривен, человеку нужно работать почти 22 лишних года.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно увеличивают минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Однако даже те, кто никогда не работал официально и не имеет стажа, могут рассчитывать на помощь от государства.

Также мы рассказывали, что в Украине есть правила, которые позволяют Пенсионному фонду временно приостанавливать выплаты пенсий. Это происходит только в случаях, предусмотренных законом, и длится до выяснения всех обстоятельств.