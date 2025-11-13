Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Плюс 500 грн к пенсии — сколько лет дополнительного стажа нужно

Плюс 500 грн к пенсии — сколько лет дополнительного стажа нужно

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 05:45
обновлено: 16:18
Сколько лет нужно работать сверх нормы, чтобы пенсия увеличилась на 500 грн
Человек держит 500 гривен. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты, но все зависит от продолжительности страхового стажа. Если он превышает минимальный, установленный украинским законодательством, человек получает прибавку. Причем доплата начисляется за каждый год сверх нормы.

О том, сколько нужно работать сверх нормы, чтобы размер пенсии увеличился на 500 гривен, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько стажа достаточно для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года — минимум 22 года, а в 65 лет — не менее 15 лет.

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что до 2028 года требования к стажу постепенно будут расти на один год ежегодно:

  1. В 2026 году для пенсии в 60 лет понадобится 33 года стажа, в 63 года — 23 года, а для 65 лет ничего не меняется.
  2. В 2027 году для 60-летних нужно иметь 34 года стажа, для 63-летних — 24 года, а для 65-летних требования остаются неизменными.
  3. В 2028 году минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 35 лет, для 63 лет — 25 лет, а для 65 лет, как и раньше, — 15 лет.

Сколько нужно иметь дополнительного стажа, чтобы пенсия стала больше на 500 грн

Для пенсий, назначенных после 2011 года, сверхурочным считается стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

За каждый год сверх нормы начисляется надбавка в размере 1% от пенсии, но она не может превышать 1% прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, поэтому 1% от него — 23,61 грн.

Получается, что за 10 лет сверхурочного стажа пенсия вырастет на 236 грн в месяц, а чтобы повысить сумму выплат на 500 гривен, человеку нужно работать почти 22 лишних года.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно увеличивают минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Однако даже те, кто никогда не работал официально и не имеет стажа, могут рассчитывать на помощь от государства.

Также мы рассказывали, что в Украине есть правила, которые позволяют Пенсионному фонду временно приостанавливать выплаты пенсий. Это происходит только в случаях, предусмотренных законом, и длится до выяснения всех обстоятельств.

выплаты пенсии пенсионеры стаж Пенсионный Фонд трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации