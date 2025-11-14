Видео
Україна
Минимальная и максимальная пенсия — какими будут сумы в декабре

Минимальная и максимальная пенсия — какими будут сумы в декабре

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 05:45
обновлено: 16:58
Минимальные и максимальные пенсии в Украине — какими будут суммы с 1 декабря
Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Размер пенсий в Украине зависит от страхового стажа, уровня дохода и средней зарплаты по стране. Государство также устанавливает минимальные и максимальные гарантии для пожилых людей, которые привязаны к прожиточному минимуму.

О том, на какие минимальные и максимальные выплаты могут рассчитывать пенсионеры в декабре 2025 года, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Что будет с минимальными пенсиями в Украине в декабре

В декабре 2025 года пенсии неработающих пенсионеров останутся на нынешнем уровне:

  • 3 613 грн — для пенсионеров 70-79 лет с полным стажем;
  • 3 323 грн — для людей до 70 лет или с инвалидностью I группы;
  • 3 758 грн — для лиц старше 80 лет со стажем 25/20 лет соответственно;
  • 3 758 грн — для граждан в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, 30 — для женщин);
  • 3 038 грн — для других категорий неработающих пенсионеров.

Для работающих пенсионеров минимальная сумма составляет 2 361 грн, что в 2025 году соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Кто в Украине получает максимальные выплаты и когда могут повысить размер пенсий

В 2025 году верхний порог пенсий составляет 23 610 грн, или десять прожиточных минимумов. Такие выплаты получают госслужащие, ученые, депутаты и должностные лица местного самоуправления с полным стажем.

Пожизненные пенсии судей не имеют ограничений и могут превышать 100 000 грн в месяц. Также более высокие пенсии предусмотрены для военных и полицейских, если их выплаты рассчитываются по специальным формулам.

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной пенсии до 2 595 грн, а максимальной — до 25 950 грн. Это повышение возможно после пересмотра прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что в Украине существуют конкретные правила, по которым Пенсионный фонд может временно остановить выплату пенсии. Такое решение принимается только в случаях, предусмотренных законом, и действует до того момента, пока не выяснят все обстоятельства.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане могут получать большие пенсии, но это зависит от того, сколько лет они работали и платили взносы. Если стаж превышает минимальный, пенсионеру начисляют дополнительные выплаты за каждый год сверх нормы.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
