Минимальные и максимальные пенсии в Украине — какими будут суммы с 1 декабря

Размер пенсий в Украине зависит от страхового стажа, уровня дохода и средней зарплаты по стране. Государство также устанавливает минимальные и максимальные гарантии для пожилых людей, которые привязаны к прожиточному минимуму.

О том, на какие минимальные и максимальные выплаты могут рассчитывать пенсионеры в декабре 2025 года, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Что будет с минимальными пенсиями в Украине в декабре

В декабре 2025 года пенсии неработающих пенсионеров останутся на нынешнем уровне:

3 613 грн — для пенсионеров 70-79 лет с полным стажем;

3 323 грн — для людей до 70 лет или с инвалидностью I группы;

3 758 грн — для лиц старше 80 лет со стажем 25/20 лет соответственно;

3 758 грн — для граждан в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, 30 — для женщин);

3 038 грн — для других категорий неработающих пенсионеров.

Для работающих пенсионеров минимальная сумма составляет 2 361 грн, что в 2025 году соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Кто в Украине получает максимальные выплаты и когда могут повысить размер пенсий

В 2025 году верхний порог пенсий составляет 23 610 грн, или десять прожиточных минимумов. Такие выплаты получают госслужащие, ученые, депутаты и должностные лица местного самоуправления с полным стажем.

Пожизненные пенсии судей не имеют ограничений и могут превышать 100 000 грн в месяц. Также более высокие пенсии предусмотрены для военных и полицейских, если их выплаты рассчитываются по специальным формулам.

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной пенсии до 2 595 грн, а максимальной — до 25 950 грн. Это повышение возможно после пересмотра прожиточного минимума.

