Бюджетні мобільні тарифи від Київстару — що обрати пенсіонерам у 2025

Пенсіонери з телефоном. Фото: Pexels

Абоненти популярного мобільного оператора можуть обрати пакети послуг на різний гаманець. Пенсіонерам, які стали клієнтами Київстару, пропонують доступні тарифні плани з гідним наповненням на чотири тижні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які бюджетні тарифи Київстару можуть підключити пенсіонери.

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт"

Для людей похилого віку та осіб з інвалідністю мобільний оператор передбачив спеціальний пакет послуг — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. Він включає 10 ГБ трафіку, безлім на дзвінки у мережі, 100 хвилин на розмови по Україні, 100 SMS. Якщо наповнення не вистачає, можна активувати одну з Суперсил на вибір:

Helsi — доступ до преміальних сервісів медичного застосунку;

100 хвилин на інші мережі та за кордон;

WOG — одна з позицій в асортименті АЗК без плати;

Відео на ходу;

Соцмережі та месенджери;

5 ГБ у роумінгу.

Також у тарифний план входить "Київстар ТБ Легкий" — доступ до 200+ каналів, базової колекції фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video. Плюс домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий"

Пенсіонери можуть підключити інший пакет послуг за аналогічну вартість, однак для цього доведеться перейти в мережу Київстар зі своїм старим номером, скориставшись послугою MNP. Після цього вартість тарифу "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для абонентів контракту і передплати знизиться до 220 грн/міс.

Наповнення включає:

безлімітний доступ до мобільного інтернету;

трафік у роумінгу — 10 ГБ (контракт) або 12 ГБ (передплата);

безлімітні дзвінки в мережі;

дзвінки по Україні та за кордон — 300 хвилин (контракт) або 150 хвилин (передплата);

200 SMS (контракт);

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Абоненти передплати можуть обрати одну Суперсилу на вибір, а клієнти контракту — дві. Серед доступних варіантів — Соцмережі та месенджери, Helsi, Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, WOG, 5 ГБ у роумінгу та Допомога ЗСУ+ (лише на передплаті).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абонентів lifecell переведуть на інші тарифні плани з 26 листопада. Мобільний оператор планує закрити чимало популярних пакетів послуг, наприклад, "Максі", "Мега", "Просто Лайф" і "Смарт Лайф".

Також ми писали, що оператор lifecell із 12 листопада 2025 року закрив кілька сервісів, серед яких "Кіно+ТБ Безліміт", "Інтернет тиждень" та "Економні дзвінки". Після завершення оплаченого періоду послуги відключаться.