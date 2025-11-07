Київстар підготував зміни для абонентів — які умови запрацюють з 1 грудня

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Київстар попередив абонентів про зміни в обслуговуванні з 1 грудня. Оператор буде надавати послуги мобільного зв’язку по-новому. Це пов’язано з інтеграцією України до єдиного роумінгового простору з країнами Європейського Союзу.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Реклама

Читайте також:

Зміни для голосових тарифів

Нововведення стосується надання послуги "Роумінг як вдома" корпоративним абонентам. Зовсім скоро українці зможуть користуватися наповненням своїх тарифних планів, перебуваючи за кордоном і не потребуючи додаткових налаштувань/сервісів. Оновлені умови для голосових тарифів такі:

безлім на вхідні виклики;

єдиний обсяг хвилин на розмови в мережі Київстару, інші мережі по Україні та за кордоном;

у деяких тарифах (роумінг) використовуватиметься частина гігабайтів, які надаються в Україні;

після вичерпання обсягів тарифу вартість дзвінків на Київстар становитиме 1,50 грн/хв, інтернету — 0,06 грн/МБ.

Як і раніше, для роумінгу надаватимуть окремий обсяг гігабайтів, якщо тариф включає безлімітний інтернет. Ці умови дійсні для пакетів послуг Smart, LOVE UA Вибір, LOVE UA Пісня. Бізнес, LOVE UA. Бізнес, Бізнес UA. Ідея, Бізнес UA. Масштаб, Business LOVE UA. Магніт, Business LOVE UA. Сила тощо.

Нові умови тарифів для пристроїв

Окремо передбачаються зміни для тарифів IoT. Наприклад, клієнти отримають безлім на всі вхідні виклики, а вартість дзвінків на Київстар, інші мережі України та країни перебування становитиме 1 грн/хв. Плюс абоненти будуть використовувати спільні обсяги SMS, а після вичерпання — вартість, як в Україні.

Ці умови дійсні для тарифних планів IoT Міні, IoT База, IoT Про, ІоТ 25, ІоТ 45, Модем, Стрімінг. Стосовно мобільного трафіку в роумінгу, то для перших трьох тарифів діятиме спільний обсяг бонусних коштів, який клієнти зможуть використовувати на сплату інтернету. Натомість в інших пакетах умови такі:

ІоТ 25​ — спільний обсяг 300 МБ доступний у роумінгу;

IoT 45 — 2 000 МБ зі спільного обсягу в роумінгу, далі вартість, як в Україні;

Модем — 9,7 ГБ зі спільного обсягу, далі — 0,06 грн/МБ;

Стрімінг​ — окремий обсяг гігабайтів для роумінгу (16,2 ГБ), далі — 0,06 грн/МБ.

Водночас роумінгові пакети перестануть діяти з 1 грудня в тарифі IoT Старт і деяких архівних пакетах: Бізнес Mini, Бізнес Basic, Бізнес Standard, IoT Резерв, М2М Резерв, Індивідуальний, Бізнес, М2М Індивідуальний, Data тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть економити на мобільному зв’язку. Наприклад, вартість деяких тарифних планів знижується після перенесення номера в мережу. Плюс доступні знижки на пакети послуг.

Також ми писали, що lifecell закриє кілька послуг із 12 листопада. Клієнти не зможуть користуватися сервісами "Кіно+ТБ Безліміт", "LifeVideo безліміт", "Інтернет тиждень", "SmartNet+" та іншими.