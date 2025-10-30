Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — що буде з цінами на зв’язок у листопаді

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Pixabay

Більшість українців користуються послугами трьох популярних операторів мобільного зв’язку — Київстару, Vodafone та lifecell. Компанії періодично оновлюють вартість послуг, однак абоненти часто дізнаються про зміни в останній момент. Цікаво дізнатися, які тарифи пропонуватимуть оператори в листопаді та скільки доведеться платити за зв'язок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами Київстару, Vodafone та lifecell у листопаді 2025 року.

Тарифи Київстару

Українці будуть платити за пакети послуг від 220 грн/міс. Найдешевше обійдеться тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, трохи дорожче доведеться віддавати за користування такими пропозиціями:

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 300 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 450 грн/міс.

Заощадити вдасться українцям, які перейдуть до мережі Київстару зі своїм старим номером. Після його перенесення вартість тарифів знизиться до 220 грн/міс. за "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" і до 350 грн/міс. — за "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Пакет "СуперГіг", який пропонує лише мобільний трафік, коштує 350 грн/міс.

Тарифи Київстару та ціни. Фото: скриншот

Тарифи Vodafone

Доступними для нових підключень залишилися кілька тарифних планів. Абоненти передплати зможуть активувати в листопаді Flexx GO за 320 грн/міс. та Flexx TOP за 500 грн/міс. У разі перенесення мобільного номера в мережу ціни знизяться до 200 та 350 грн відповідно (протягом перших шести місяців).

Контрактні клієнти будуть платити за зв'язок такі суми в листопаді:

Flexx GO — 270 грн/міс.;

Flexx TOP — 450 грн/міс.;

ULTRA — 700 грн/міс.;

ULTRA VIP — 1 500 грн/міс.

Тарифи Vodafone та ціни. Фото: скриншот

Тарифи lifecell

Мобільний оператор пропонує до підключення пакети послуг "Максі" та "Мега". Перший коштує від 190 до 300 грн/міс. (залежить від умов обслуговування), другий — від 350 до 500 грн/міс. Найнижча ціна активується після перенесення номера в мережу, також можна отримати знижку за персоніфікацію номера.

Однак українці можуть зупинити вибір на комбінованих тарифах "Лайфсет", які дають доступ до домашнього інтернету, телебачення, мобільного зв’язку і трафіку одночасно. Залежно від наповнення пакету доведеться платити 100, 175, 300 або 500 грн/міс.

Тарифи lifecell та ціни. Фото: скриншот

Нагадаємо, lifecell попередив абонентів про дорожчання послуг, зокрема доступу до інтернету понад пакет і повідомлень SMS. Зміни почали діяти з 29 жовтня і торкнулися користувачів трьох тарифів.

Також ми писали, що деяких абонентів Київстару автоматично переведуть на інший тарифний план із 1 листопада. Замість пакету послуг Smart Max клієнти будуть користуватися "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за 450 грн/міс.