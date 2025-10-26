Послуги lifecell подорожчають — за що абоненти платитимуть вдвічі більше

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один із популярних операторів мобільного зв’язку попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. lifecell підніме вартість деяких послуг із 29 листопада 2025 року. Нововведення торкнеться доступу до інтернету та вихідних SMS.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Що подорожчає в lifecell

Мобільний оператор переглянув вартість сервісів. По-перше, абоненти кількох тарифних планів почнуть платити більше за доступ до інтернету понад пакет послуг. Нові ціни перебуватимуть на такому рівні з 29 листопада:

для клієнтів "Єдина мережа Нова 50" та "Єдина мережа післяплата Нова 50" — 15 грн за 500 МБ, або 7,50 грн за 250 МБ, або 0,50 грн за 1 МБ (було 12, 6 та 0,25 грн відповідно);

для клієнтів "Єдина мережа FMC Mobile" — аналогічна вартість (було 5 грн за 50 МБ або 0,25 грн за 1 МБ).

Також подорожчають вихідні повідомлення на номери lifecell та інші мережі по Україні для абонентів тарифних планів "Єдина мережа Нова 50" та "Єдина мережа післяплата Нова 50". Замість 0,414375 грн за 1 SMS доведеться платити 1 грн.

"Зміна тарифікації застосовується у випадках перевищення обсягу пакету послуг, невнесення плати за пакет послуг або у разі, якщо відповідні послуги не входять до щомісячного пакету", — йдеться на сайті мобільного оператора.

Який тариф lifecell підключити пенсіонерам

Компанія пропонує абонентам кілька бюджетних тарифів. Людям похилого віку не потрібне велике наповнення, для них головне — підйомна вартість. Хорошим варіантом у 2025 року буде активація пакету "Лайфсет М" за 175 грн/міс. Він включає 25 ГБ трафіку, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, 1 300 хвилин на дзвінки по Україні.

У разі невчасної оплати абоненту автоматично нарахують пакет послуг на 1 день, а саме 500 МБ мобільного трафіку, 50 хвилин для дзвінків на всі номери, безлім у мережі lifecell. Вартість такого наповнення — 20 грн.

Нагадаємо, деяких абонентів Київстару автоматично переведуть на інший тариф із 1 листопада. Це торкнеться користувачів пакету послуг Smart Max, його замінять на "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за 450 грн/міс.

Також ми писали, що в Україні запровадили нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати нав’язливі номери. Повідомити про спам можна через додатки або гарячі лінії Київстару, Vodafone та lifecell.