Україна
lifecell попередив про дорожчання послуг — що виросте в ціні

lifecell попередив про дорожчання послуг — що виросте в ціні

Дата публікації: 26 жовтня 2025 07:15
Оновлено: 07:32
Послуги lifecell подорожчають — за що абоненти платитимуть вдвічі більше
Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один із популярних операторів мобільного зв’язку попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. lifecell підніме вартість деяких послуг із 29 листопада 2025 року. Нововведення торкнеться доступу до інтернету та вихідних SMS.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Читайте також:

Що подорожчає в lifecell

Мобільний оператор переглянув вартість сервісів. По-перше, абоненти кількох тарифних планів почнуть платити більше за доступ до інтернету понад пакет послуг. Нові ціни перебуватимуть на такому рівні з 29 листопада:

  • для клієнтів "Єдина мережа Нова 50" та "Єдина мережа післяплата Нова 50" — 15 грн за 500 МБ, або 7,50 грн за 250 МБ, або 0,50 грн за 1 МБ (було 12, 6 та 0,25 грн відповідно);
  • для клієнтів "Єдина мережа FMC Mobile" — аналогічна вартість (було 5 грн за 50 МБ або 0,25 грн за 1 МБ).          

Також подорожчають вихідні повідомлення на номери lifecell та інші мережі по Україні для абонентів тарифних планів "Єдина мережа Нова 50" та "Єдина мережа післяплата Нова 50". Замість 0,414375 грн за 1 SMS доведеться платити 1 грн.

"Зміна тарифікації застосовується у випадках перевищення обсягу пакету послуг, невнесення плати за пакет послуг або у разі, якщо відповідні послуги не входять до щомісячного пакету", — йдеться на сайті мобільного оператора.

Який тариф lifecell підключити пенсіонерам

Компанія пропонує абонентам кілька бюджетних тарифів. Людям похилого віку не потрібне велике наповнення, для них головне — підйомна вартість. Хорошим варіантом у 2025 року буде активація пакету "Лайфсет М" за 175 грн/міс. Він включає 25 ГБ трафіку, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, 1 300 хвилин на дзвінки по Україні.

У разі невчасної оплати абоненту автоматично нарахують пакет послуг на 1 день, а саме 500 МБ мобільного трафіку, 50 хвилин для дзвінків на всі номери, безлім у мережі lifecell. Вартість такого наповнення — 20 грн.

Нагадаємо, деяких абонентів Київстару автоматично переведуть на інший тариф із 1 листопада. Це торкнеться користувачів пакету послуг Smart Max, його замінять на "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за 450 грн/міс.

Також ми писали, що в Україні запровадили нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати нав’язливі номери. Повідомити про спам можна через додатки або гарячі лінії Київстару, Vodafone та lifecell.

lifecell зв'язок ціни послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
