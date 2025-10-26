Видео
lifecell предупредил об удорожании услуг — что вырастет в цене

Дата публикации 26 октября 2025 07:15
обновлено: 07:32
Услуги lifecell подорожают — за что абоненты будут платить вдвое больше
Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один из популярных операторов мобильной связи предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. lifecell поднимет стоимость некоторых услуг с 29 ноября 2025 года. Нововведение коснется доступа к интернету и исходящих SMS.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Читайте также:

Что подорожает в lifecell

Мобильный оператор пересмотрел стоимость сервисов. Во-первых, абоненты нескольких тарифных планов начнут платить больше за доступ к интернету сверх пакета услуг. Новые цены будут находиться на таком уровне с 29 ноября:

  • для клиентов "Единая сеть Новая 50" и "Единая сеть послеплата Новая 50" — 15 грн за 500 МБ, или 7,50 грн за 250 МБ, или 0,50 грн за 1 МБ (было 12, 6 и 0,25 грн соответственно);
  • для клиентов "Единая сеть FMC Mobile" — аналогичная стоимость (было 5 грн за 50 МБ или 0,25 грн за 1 МБ).

Также подорожают исходящие сообщения на номера lifecell и другие сети по Украине для абонентов тарифных планов "Единая сеть Новая 50" и "Единая сеть послеоплата Новая 50". Вместо 0,414375 грн за 1 SMS придется платить 1 грн.

"Изменение тарификации применяется в случаях превышения объема пакета услуг, невнесения платы за пакет услуг или в случае, если соответствующие услуги не входят в ежемесячный пакет", — говорится на сайте мобильного оператора.

Какой тариф lifecell подключить пенсионерам

Компания предлагает абонентам несколько бюджетных тарифов. Пожилым людям не нужно большое наполнение, для них главное — подъемная стоимость. Хорошим вариантом в 2025 году будет активация пакета "Лайфсет М" за 175 грн/мес. Он включает 25 ГБ трафика, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, 1 300 минут на звонки по Украине.

В случае несвоевременной оплаты абоненту автоматически начислят пакет услуг на 1 день, а именно 500 МБ мобильного трафика, 50 минут для звонков на все номера, безлим в сети lifecell. Стоимость такого наполнения — 20 грн.

Напомним, некоторых абонентов Киевстара автоматически переведут на другой тариф с 1 ноября. Это коснется пользователей пакета услуг Smart Max, его заменят на "ВСЕ РАЗОМ Крутой Контракт" за 450 грн/мес.

Также мы писали, что в Украине ввели новые правила, которые позволяют мобильным операторам блокировать навязчивые номера. Сообщить о спаме можно через приложения или горячие линии Киевстара, Vodafone и lifecell.

lifecell связь цены услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
