О спам-звонках можно забыть — как заблокировать навязчивый номер

О спам-звонках можно забыть — как заблокировать навязчивый номер

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:40
Украинцам разрешили блокировать некоторые мобильные номера — за что будут наказывать абонентов
Мужчина с телефоном в руках. Фото: Pexels

Со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила, позволяющие мобильным операторам блокировать номера, которые присылают спам. Уже заблокированы тысячи таких абонентов.

О том, как украинцы могут заблокировать номера, с которых занимаются спамом, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Спам-звонки — это нежелательные рекламные звонки, когда компании звонят без вашего согласия, чтобы продвигать свои товары или услуги. Теперь каждый пользователь может сам сообщить оператору о спам-номере и его заблокируют:

  1. Kyivstar — через приложение Мой Kyivstar или по номерам 466, 0 800 300 466 (в Украине) и 105466# (в роуминге).
  2. LifeCell — через приложение Мой LifeCell или по номерам 5433, 0 800 20 5433 (в Украине) и +38 063 5433 111 (в роуминге).
  3. Vodafone — через приложение My Vodafone или по номерам 111, 0 800 400 111 (в Украине) и +38 050 400 111 (в роуминге).

Также можно оставить жалобу на горячей линии Правительства по номеру 1545 или через форму на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
