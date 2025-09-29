Лучший мобильный тариф для украинцев 60+ в октябре — что предлагают операторы

Пожилой мужчина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинские мобильные операторы предлагают множество тарифных планов для разных пользователей. Для пенсионеров наиболее привлекательными остаются варианты с доступной ценой и оптимальными условиями.

О том, какой тарифный план выбрать украинцам 60+ в октябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что предлагает абонентам 60+ мобильный оператор Киевстар

Тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" предусматривает: домашний интернет, мобильную связь и одну "Суперсилу" на выбор. Он разработан специально для людей в возрасте от 60 лет и граждан с инвалидностью. Подключение доступно только в магазинах Киевстар. Стоимость — 220 грн в месяц. В тариф входит:

Мобильный интернет — 10 ГБ. Звонки на Киевстар — безлимит. Звонки на другие украинские номера — 100 минут, после окончания минут — 1 грн/мин. SMS по Украине — 100 шт., далее — 1 грн за каждую, а чтобы отправить сообщение за границу, придется заплатить 10 грн за 10 SMS.

Дополнительно тариф включает Киевстар ТВ Легкий — более 200 каналов и базовая коллекция фильмов и сериалов от 1+1 Video, а также домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Отдельно абоненты могут выбрать одну из "Суперсил". Например:

Дополнительные 5 ГБ интернета в роуминге 100 минут для звонков на другие сети и за границу. Просмотр видео в приложениях YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV, MEGOGO и других без списания гигабайтов. Использование соцсетей и мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok и т.д.) без ограничений трафика.

Какие выгодные предложения имеют другие операторы

Пенсионеры также могут обратить внимание на предложения от других операторов. Например, тариф "Макси" от lifecell стоит 300 грн, но, если вы перенесете свой номер от другого мобильного оператора, — стоимость составит всего 190 гривен в месяц. За эту сумму клиент получит:

25 ГБ или безлимитный интернет по акции "Мега безлимит". 750 минут + 750 мин для звонков по Украине (кроме lifecell). 20 ГБ в роуминге по акции "Гигабайты без границ". Безлимит на lifecell и популярные приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X).

В случае переноса своего номера к Vodafone — тариф Flexx GO будет стоить 200 грн в месяц (стандартная цена — 320 грн). Он включает неограниченные звонки в сети, безлимитный интернет и трафик в приложениях, а также 1 000 минут для звонков по Украине. Для новых клиентов в течение 12 месяцев дополнительно предоставляются 500 минут и 5 ГБ в роуминге.

