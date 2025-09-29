Найкращий мобільний тариф для українців 60+ у жовтні — що пропонують оператори

Чоловік похилого віку розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні українські мобільні оператори пропонують безліч тарифних планів для різних користувачів. Для пенсіонерів найбільш привабливими залишаються варіанти з доступною ціною та оптимальними умовами.

Про те, який тарифний план обрати українцям 60+ у жовтні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що пропонує абонентам 60+ мобільний оператор Київстар

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" передбачає: домашній інтернет, мобільний зв’язок і одну "Суперсилу" на вибір. Він розроблений спеціально для людей віком від 60 років та громадян з інвалідністю. Підключення доступне лише в магазинах Київстар. Вартість — 220 грн на місяць. У тариф входить:

Мобільний інтернет — 10 ГБ. Дзвінки на Київстар — безліміт. Дзвінки на інші українські номери — 100 хвилин, після закінчення хвилин — 1 грн/хв. SMS по Україні — 100 шт., далі — 1 грн за кожну, а щоб відправити повідомлення за кордон, доведеться заплатити 10 грн за 10 SMS.

Додатково тариф включає Київстар ТБ Легкий — понад 200 каналів та базова колекція фільмів і серіалів від 1+1 Video, а також домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Окремо абоненти можуть обрати одну із "Суперсил". Наприклад:

Додаткові 5 ГБ інтернету в роумінгу 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон. Перегляд відео у додатках YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV, MEGOGO та інших без списання гігабайтів. Використання соцмереж та месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok тощо) без обмежень трафіку.

Які вигідні пропозиції мають інші оператори

Пенсіонери також можуть звернути увагу на пропозиції від інших операторів. Наприклад, тариф "Максі" від lifecell коштує 300 грн, але, якщо ви перенесете свій номер від іншого мобільного оператора, — вартість становитиме лише 190 гривень на місяць. За цю суму клієнт отримає:

25 ГБ або безлімітний інтернет за акцією "Мега безліміт". 750 хвилин + 750 хв для дзвінків по Україні (окрім lifecell). 20 ГБ у роумінгу по акції "Гігабайти без кордонів". Безліміт на lifecell та популярні застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X).

Вразі перенесення свого номера до Vodafone — тариф Flexx GO коштуватиме 200 грн на місяць (стандартна ціна — 320 грн). Він включає необмежені дзвінки в мережі, безлімітний інтернет та трафік у застосунках, а також 1 000 хвилин для дзвінків по Україні. Для нових клієнтів протягом 12 місяців додатково надаються 500 хвилин та 5 ГБ у роумінгу.

Раніше ми писали, що вже з жовтня українці помітять зміни у сфері мобільного зв’язку. Провідні оператори переглядають свої тарифні плани: деякі послуги подорожчають, тоді як інші залишаться без змін.

Також ми розповідали, що популярний оператор lifecell повідомив про масштабні оновлення у своїх умовах обслуговування. Компанія планує закрити низку тарифів та послуг, а також підвищити ціни на окремі спеціальні пропозиції.