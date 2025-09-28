Мобільні оператори переглядають тарифи — хто платитиме більше з 1 жовтня

Жінка з мобільним телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Вже з жовтня українці помітять нововведення у сфері зв’язку. Найбільші мобільні оператори країни переглядають тарифи. Деякі послуги стануть дорожчими, а інші залишаться без змін.

Про те, які мобільні тарифи подорожчають в жовтні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як зміниться вартість тарифних планів Київстар

Оператор "Київстар" підвищив ціни на певні тарифні пакети. Тож українці, у яких абонплата зніматиметься у жовтні, платитимуть уже нову ціну.

У компанії пояснили, що зміни торкнулися тих тарифів, які не оновлювалися понад рік. З 24 вересня абоненти передплачених тарифів платитимуть:

LOVE UA Світло 2023 — 300 гривень на 4 тижні. З суперсилою Економія — 225 гривень на 4 тижні.

З 1 жовтня 2025 року для користувачів контрактного тарифу LOVE UA Контракт вартість становитиме 250 гривень на місяць.

У пресслужбі "Київстар" зазначили, що зростання цін пов’язане з підвищенням вартості електроенергії у пікові вечірні години, дорожчим паливом для генераторів, а також із загальним рівнем інфляції та коливанням курсу валют.

Чи зростуть тарифи в оператора Vodafone

Оператор "Vodafone" також надсилав своїм абонентам повідомлення про зміни. Проте у їхньому випадку зміни стосуються лише перейменування деяких тарифів, а не їхньої вартості. В повідомленні компанії зазначалось, що з 25 вересня ваш тариф змінює назву, але інші умови залишаються без змін.

