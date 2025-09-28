Відео
Головна Економіка Мобільний зв’язок дорожчає — у кого зросте абонплата з жовтня

Мобільний зв’язок дорожчає — у кого зросте абонплата з жовтня

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 14:05
Мобільні оператори переглядають тарифи — хто платитиме більше з 1 жовтня
Жінка з мобільним телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Вже з жовтня українці помітять нововведення у сфері зв’язку. Найбільші мобільні оператори країни переглядають тарифи. Деякі послуги стануть дорожчими, а інші залишаться без змін.

Про те, які мобільні тарифи подорожчають в жовтні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Як зміниться вартість тарифних планів Київстар

Оператор "Київстар" підвищив ціни на певні тарифні пакети. Тож українці, у яких абонплата зніматиметься у жовтні, платитимуть уже нову ціну. 

У компанії пояснили, що зміни торкнулися тих тарифів, які не оновлювалися понад рік. З 24 вересня абоненти передплачених тарифів платитимуть:

  1. LOVE UA Світло 2023 — 300 гривень на 4 тижні.
  2. З суперсилою Економія — 225 гривень на 4 тижні.

З 1 жовтня 2025 року для користувачів контрактного тарифу LOVE UA Контракт вартість становитиме 250 гривень на місяць.

У пресслужбі "Київстар" зазначили, що зростання цін пов’язане з підвищенням вартості електроенергії у пікові вечірні години, дорожчим паливом для генераторів, а також із загальним рівнем інфляції та коливанням курсу валют.

Чи зростуть тарифи в оператора Vodafone

Оператор "Vodafone" також надсилав своїм абонентам повідомлення про зміни. Проте у їхньому випадку зміни стосуються лише перейменування деяких тарифів, а не їхньої вартості. В повідомленні компанії зазначалось, що з 25 вересня ваш тариф змінює назву, але інші умови залишаються без змін.

Раніше ми писали, що відомий мобільний оператор повідомив українців про значні зміни в умовах обслуговування. lifecell планує ліквідувати низку тарифних планів і сервісів, а також підвищити ціни на окремі спеціальні пропозиції.

Також ми розповідали, що оператор Київстар презентував новий стартовий пакет "ПРИВІТ! SIM". З 23 вересня українці можуть придбати його для підключення до мережі. Пакет дозволяє спочатку отримати передплатний номер, а потім обрати та активувати потрібний тариф.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
