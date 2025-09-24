Відео
Україна
Головна Економіка Київстар запропонував абонентам новинку — що коштує всього 55 грн

Київстар запропонував абонентам новинку — що коштує всього 55 грн

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:05
Новий стартовий пакет від Київстару — чим він особливий і скільки коштує
Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запустив у продаж стартовий пакет "ПРИВІТ! SIM". Українці, які хочуть стати клієнтами Київстару, можуть з 23 вересня придбати новинку. Цей пакет дозволяє спочатку отримати номер передплати, а потім підключити на нього обраний тариф.

Деталі розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Читайте також:

Скільки коштує стартовий пакет

Його вартість у точках продажу становить 55 грн. Одразу після купівлі номер реєструється в мережі для з’єднання зі службами 112, 911, 101, 102, 103, 104. Абонентам необхідно відсканувати QR-код з інструкцією чи зателефонувати на 477, щоб активувати один із доступних тарифів:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий;
  • СуперГіг.

Спочатку діятиме знижка у розмірі вартості стартового пакету — 55 грн. На цю суму потрібно поповнити рахунок для підключення послуг. Також на баланс нарахують 100 МБ, аби власник номера міг відсканувати QR-код і вибрати тарифний план.

"Номер матиме стандартний термін дії — 365 днів з моменту активації", — уточнили в Київстарі.

Що входить у тарифи Київстару

Пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий" коштує 350 грн/міс. і включає 20 ГБ трафіку, безлім на дзвінки в мережі, 150 хвилин на розмови по Україні та за кордон, домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. В разі вчасної плати компанія подвоює обсяги гігабайт і хвилин на всі напрямки. Також у тарифі передбачена одна Суперсила на вибір:

  • Helsi (доступ до преміальних сервісів медичного застосунку без доплат);
  • Київстар ТБ (18 000+ фільмів/серіалів/шоу, 390+ каналів);
  • Допомога ЗСУ+ (до 50 грн з кожної оплати переказуватимуться у фонд "Повернись живим");
  • WOG (один із смаколиків на АЗК WOG без доплат);
  • Відео на ходу (відсутність тарифікації при користуванні застосунками YouTube, Netflix, Київстар ТБ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime та 1+1 video);
  • 5 ГБ у роумінгу;
  • SIM для планшета;
  • SIM для другого телефона;
  • Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації при користуванні Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok тощо).

Тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" коштує 500 грн/міс. і включає 50 ГБ трафіку, безлім у мережі, 300 хвилин на розмови по Україні та за кордон, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Перелік Суперсил аналогічний, проте в доступі ще — SIM для роутера. З нею можна отримати 150 ГБ мобільного трафіку безплатно.

Тариф "СуперГіг" коштує 350 грн/міс. і включає безлім на трафік по Україні плюс 8,6 ГБ в роумінгу. Він підходить для українців, які користуються лише мобільним інтернетом і не потребують інших послуг зв’язку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар попередив абонентів про дорожчання двох тарифних планів. З 24 вересня виросте ціна пакету послуг LOVE UA Світло 2023 до 300 грн/міс. (було 250 грн), а з 1 жовтня — ціна LOVE UA Контракт до 250 грн/міс. (було 200 грн).

Також ми писали, що Київстар з 16 вересня відключив послугу "Мікрокредит", якою абоненти могли поповнити рахунок на 10-500 грн. Натомість компанія пропонує альтернативу — сервіс "Відстрочка платежу".

Київстар зв'язок ціни послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
