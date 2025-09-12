Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Популярна послуга Київстару буде недоступною — що і коли закриють

Популярна послуга Київстару буде недоступною — що і коли закриють

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 19:10
Київстар закриє популярну послугу — що буде недоступно абонентам із 16 вересня
Магазин Київстару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор України попередив абонентів про відключення затребуваної послуги. Клієнти Київстару не зможуть активувати сервіс під назвою "Мікрокредит" із 16 вересня 2025 року. Однак існує альтернативний варіант.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Реклама
Читайте також:

Яку послугу відключить Київстар

Замовити "Мікрокредит" буде неможливо з 16 вересня. Однак ті абоненти, які встигнуть підключити послугу до вказаного терміну, зможуть нею користуватися ще протягом трьох днів.

Сервіс ставав у нагоді українцям, яким не вистачало коштів на рахунку для дзвінків, вихідних SMS та інших послуг мобільного зв’язку. Клієнтам нараховували від 10 до 500 грн залежно від середнього рахунку за останні місяці.

Цю суму потрібно було використати впродовж трьох днів із моменту замовлення, інакше весь залишок автоматично анулювався. Мікрокредит видавали лише контрактним абонентам з історією обслуговування не менше чотирьох місяців.

Альтернатива для клієнтів Київстару

"Ми пропонуємо вам скористатися альтернативною послугою — Відстрочка платежу, аби залишатися на зв'язку навіть коли на рахунку тимчасово недостатньо коштів", — йдеться в повідомленні мобільного оператора.

Послуга дозволяє користуватися зв’язком зараз, а сплачувати пізніше без жодних комісій. Для кожного абонента індивідуально встановлюється поріг відключення — максимальна сума, на яку можна піти в мінус. А заборгованість треба погасити до 21 числа (включно) за минулий місяць, навіть якщо поріг не перевищено.

"Відстрочка платежу" доступна тільки контрактним клієнтам. Для активації необхідно зателефонувати за номером 466*35 чи особисто завітати в найближчий магазин Київстару з документами. Так само можна змінити розмір порога відключення або відмовитися від програми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 17 вересня мобільний оператор lifecell скасує низку інтернет-послуг і підвищить вартість тарифного плану "4G Домашній інтернет" (новий "4G Тандем" коштуватиме 300 грн). А з 16 вересня завершиться акція "МегаВигода".

Також ми писали, що пенсіонери можуть підключити один із найдешевших тарифних планів під назвою "IT Всесвіт Базовий". Він коштує всього 120 грн/міс. і забезпечує 10 ГБ мобільного трафіку, 1000 хвилинами на розмови і 50 SMS.

Київстар зв'язок послуги мобільний оператор мобільний телефон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації