Київстар закриє популярну послугу — що буде недоступно абонентам із 16 вересня

Популярний мобільний оператор України попередив абонентів про відключення затребуваної послуги. Клієнти Київстару не зможуть активувати сервіс під назвою "Мікрокредит" із 16 вересня 2025 року. Однак існує альтернативний варіант.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Яку послугу відключить Київстар

Замовити "Мікрокредит" буде неможливо з 16 вересня. Однак ті абоненти, які встигнуть підключити послугу до вказаного терміну, зможуть нею користуватися ще протягом трьох днів.

Сервіс ставав у нагоді українцям, яким не вистачало коштів на рахунку для дзвінків, вихідних SMS та інших послуг мобільного зв’язку. Клієнтам нараховували від 10 до 500 грн залежно від середнього рахунку за останні місяці.

Цю суму потрібно було використати впродовж трьох днів із моменту замовлення, інакше весь залишок автоматично анулювався. Мікрокредит видавали лише контрактним абонентам з історією обслуговування не менше чотирьох місяців.

Альтернатива для клієнтів Київстару

"Ми пропонуємо вам скористатися альтернативною послугою — Відстрочка платежу, аби залишатися на зв'язку навіть коли на рахунку тимчасово недостатньо коштів", — йдеться в повідомленні мобільного оператора.

Послуга дозволяє користуватися зв’язком зараз, а сплачувати пізніше без жодних комісій. Для кожного абонента індивідуально встановлюється поріг відключення — максимальна сума, на яку можна піти в мінус. А заборгованість треба погасити до 21 числа (включно) за минулий місяць, навіть якщо поріг не перевищено.

"Відстрочка платежу" доступна тільки контрактним клієнтам. Для активації необхідно зателефонувати за номером 466*35 чи особисто завітати в найближчий магазин Київстару з документами. Так само можна змінити розмір порога відключення або відмовитися від програми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 17 вересня мобільний оператор lifecell скасує низку інтернет-послуг і підвищить вартість тарифного плану "4G Домашній інтернет" (новий "4G Тандем" коштуватиме 300 грн). А з 16 вересня завершиться акція "МегаВигода".

Також ми писали, що пенсіонери можуть підключити один із найдешевших тарифних планів під назвою "IT Всесвіт Базовий". Він коштує всього 120 грн/міс. і забезпечує 10 ГБ мобільного трафіку, 1000 хвилинами на розмови і 50 SMS.